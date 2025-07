Brutalny atak na byłego piłkarza Barcelony, trafił do szpitala. "Głęboka rana"

© 2025 Associated Press

Do wszystkiego miało dojść we wtorkowy poranek - wówczas Perez wyszedł na spacer z własnym psem w okolicach Termi, gdzie obecnie mieszka i w pewnym momencie na jego pupila rzucił się inny czworonóg.

Trudno określić, ile potrwa rozbrat gracza z futbolem, ale na pewno nie wystąpi on w zaplanowanym na ostatni dzień lipca meczu rewanżowym jego Arisu Saloniki przeciwko azerskiemu Arazowi Nachiczewan w eliminacjach Ligi Konferencji.

"Bogowie Wojny" wyrazili już pełne wsparcie dla swojego futbolisty, w tym te dotyczące pomocy prawnej w przypadku zaskarżenia przez Pereza właściciela agresywnego psa. Trudno oczekiwać, by do takiego scenariusza tu nie doszło...

Carles Perez to w zasadzie świeży nabytek Arisu - do Salonik trafił on niedawno na wypożyczenie z Celty Vigo i zdołał jak na razie rozegrać w nowych barwach tylko jeden oficjalny mecz - pierwszą potyczkę dwumeczu ze wspomnianym Arazem.