Brutalnie zaatakował kolegę z drużyny. Real podjął ostateczną decyzję ws. gwiazdora
W obecnym sezonie szatnia Realu Madryt była świadkiem kilku naprawdę niecodziennych incydentów. Między niektórymi zawodnikami dochodziło do poważnych konfliktów, kończących się rękoczynami. Jednym z agresorów był Antonio Rudiger. Wedle doniesień, miał on spoliczkować kolegę z zespołu. Temat niemieckiego defensora znów rozpala środowisko klubu. Włodarze "Królewskich" mieli bowiem podjąć decyzję ws. jego przyszłości.
Real Madryt z pewnością nie może uznać sezonu 2025/2026 za udaną kampanię. Klub ze stolicy Hiszpanii nie wywalczył w nim bowiem żadnego znaczącego trofeum. Na dodatek, w przestrzeni medialnej co kilka dni pojawiały się doniesienia o pogarszającej się atmosferze w szatni "Królewskich".
Punktem kulminacyjnym stały się bójki między gwiazdorami madryckiej ekipy. Inicjatorem jednej z nich był Antonio Rudiger. W wyniku dość ostrej sprzeczki miał on spoliczkować Alvaro Carrerasa. W późniejszym czasie doszło natomiast do dużo bardziej poważnego incydentu, w którym ucierpiał Federico Valverde. Zamieszany w tę sytuację był Aurelien Tchouameni, choć poszkodowany Urugwajczyk utrzymuje, że całość była jedynie nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności.
Jest decyzja ws. przyszłości Rudigera. Real Madryt zatrzyma defensora na dłużej
Obecnie w ekipie ze stolicy Hiszpanii znajduje się kilku graczy, których umowy obowiązują do końca czerwca 2026 roku. Wiemy już, że z klubu po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie między innymi Dani Carvajal. Jego pożegnanie również nie obyło się zresztą bez kontrowersji.
30 czerwca miała także wygasnąć umowa wspomnianego wcześniej Rudigera. W jego przypadku Real Madryt zdecydował się jednak na bardzo konkretne działania.
Światowej sławy dziennikarz Fabrizio Romano poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych, iż Real Madryt oraz Antonio Rudiger doszli do słownego porozumienia w kwestii przedłużenia umowy defensora. Klub planuje zatrzymać Niemca w swoich szeregach przez jeszcze jeden sezon.
Już teraz wiemy, że w przypadku Realu Madryt nadchodząca kampania 2026/2027 będzie naprawdę interesująca. Ten sam dziennikarz potwierdził bowiem, że u sterów "Królewskich" zasiądzie legendarny Jose Mourinho. To na jego barkach spocznie misja odbudowy zespołu, który w obecnym sezonie popadł w bardzo poważny kryzys.