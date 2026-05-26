Brutalnie zaatakował kolegę z drużyny. Real podjął ostateczną decyzję ws. gwiazdora

Real Madryt z pewnością nie może uznać sezonu 2025/2026 za udaną kampanię. Klub ze stolicy Hiszpanii nie wywalczył w nim bowiem żadnego znaczącego trofeum. Na dodatek, w przestrzeni medialnej co kilka dni pojawiały się doniesienia o pogarszającej się atmosferze w szatni "Królewskich".

Jest decyzja ws. przyszłości Rudigera. Real Madryt zatrzyma defensora na dłużej

Obecnie w ekipie ze stolicy Hiszpanii znajduje się kilku graczy, których umowy obowiązują do końca czerwca 2026 roku. Wiemy już, że z klubu po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie między innymi Dani Carvajal. Jego pożegnanie również nie obyło się zresztą bez kontrowersji.

30 czerwca miała także wygasnąć umowa wspomnianego wcześniej Rudigera. W jego przypadku Real Madryt zdecydował się jednak na bardzo konkretne działania.

Światowej sławy dziennikarz Fabrizio Romano poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych, iż Real Madryt oraz Antonio Rudiger doszli do słownego porozumienia w kwestii przedłużenia umowy defensora. Klub planuje zatrzymać Niemca w swoich szeregach przez jeszcze jeden sezon.

Już teraz wiemy, że w przypadku Realu Madryt nadchodząca kampania 2026/2027 będzie naprawdę interesująca. Ten sam dziennikarz potwierdził bowiem, że u sterów "Królewskich" zasiądzie legendarny Jose Mourinho. To na jego barkach spocznie misja odbudowy zespołu, który w obecnym sezonie popadł w bardzo poważny kryzys.

Antonio Rudiger Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Vinicius Junior oraz Antonio Rudiger Photo by BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jose Mourinho ma zostać trenerem Realu Madryt OSCAR DEL POZO AFP





