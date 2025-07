Brudna zagrywka Ter Stegena, w Hiszpanii wrze. Niemiec trafi przed komisję

Teraz Niemiec znajduje się we Francji, gdzie przeszedł operację i jak sam wskazuje, chce być gotowy do gry już za trzy miesiące. To bardzo niedobre informacje dla Barcelony, bowiem jeśli golkiper wypadłby na zaledwie miesiąc dłużej, wtedy mogliby oni wykorzystać 80% jego pensji i zarejestrować Joana Garcię i Wojciecha Szczęsnego. Wydaje się więc, że Ter Stegen zdecydował się na brudną zagrywkę i specjalnie będzie chciał wrócić do gry szybciej. Podobnego zdania jest Tomasz Ćwiąkała.