Brazylijczycy żądają zawieszenia Viniciusa. Drakońska kara. FIFA przeprowadzi śledztwo

Vinicius Junior jest jedną z najbardziej polaryzujących postaci w świecie piłki nożnej. Jedni cenią Brazylijczyka za niesamowite piłkarskie umiejętności, upór w dążeniu na szczyt i niesamowity charakter, który pozwolił mu przezwyciężyć wiele trudnych chwil, aż do momentu stania się absolutną gwiazdą światowej piłki. Drudzy zaś 24-latka krytykują właśnie za jego charakter, emocjonalność i wybuchowość, która prowadzi do wielu niepotrzebnych kłótni z arbitrami.

Pewne jest jednak to, że Brazylijczyk od sezonu 2021/2022 stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i nie może dziwić fakt, że wszystko, co się dzieje wokół niego, budzi wielkie emocje. Tak jest, choćby z przedłużeniem kontraktu z Realem Madryt . Negocjacje trwają od kilku miesięcy, a obecna umowa wygasa w 2027 roku.

Dwa lata zawieszenia dla Viniciusa? To możliwe

Jak się jednak okazuje, "Królewscy" oraz sam gwiazdor mogą mieć poważne problemy. Tym razem nie chodzi jednak o to, co dzieje się na murawie i nerwowość Brazylijczyka na murawie. Pod lupę zostały bowiem wzięte pozaboiskowe interesy 24-letniego skrzydłowego.

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio donosi bowiem o skardze, jaką na swojego rodaka złożyła brazylijskie signature Tiberis Holding do Brasil, która zgłosiła się bezpośrednio do FIFA ws. posiadania udziałów w kilku klubach piłkarskich przez Viniciusa. Według tejże skargi Vinicius miałby być zaangażowany w przejęcie klubów za sprawą ALL Aganciamento Esportivo. Chodzi o brazylijski Athletic Club of Sao Joao del Rei oraz portugalski klub Alverca.