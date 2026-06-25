Brawurowy atak Realu Madryt. Ogłaszają plan. 60 milionów na stole

Real Madryt ma za sobą dwa koszmarne sezony. Zarówno na poziomie sportowym, jak i tym poza sportowym "Królewscy" ostatnie 24 miesiące prawdopodobnie najchętniej wymazaliby ze swojej historii. W klubie liczą, że ten nadchodzący sezon będzie dla "Los Blancos" zdecydowanie bardziej owocny.

Pierwszym krokiem ku temu ma być zatrudnienie Jose Mourinho. Portugalczyk stał się kimś więcej niż tylko trenerem, bo to właśnie on w dużej mierze odpowiada za strategię transferową. Real sprowadził tego lata już trzech zawodników, a kolejnym w kolejce do ogłoszenia jest Denzel Dumfries.

Real z kolejnym transferem. Klauzula wykorzystana

W mediach panuje przekonanie, że "Królewscy" najlepsze zostawili sobie jeszcze na transferowy deser. Mowa rzecz jasna o "galaktycznym transferze", jaki przepowiadają hiszpańskie media. Oprócz tego Real miał na rynku kilka opcji, z których mógł skorzystać w ramach obowiązujących klauzul.

Według Fabrizio Romano sytuacja jest jasna. "Los Blancos" wykupią Nico Paza za dziewięć milionów euro. Argentyńska gwiazda Serie A opuści tym samym Como i wróci po dwóch latach na Santiago Bernabeu. Nie jest jednak pewne, że Paz pozostanie w Madrycie na dłużej.

Dziennikarz przekazuje bowiem, że Real chce Argentyńczyka sprzedać, najchętniej do Como. Kwota, której oczekują od Włochów to okrągłe 60 milionów euro. Wówczas Real zawarł by w umowie klauzulę odkupu Paza za 80 milionów euro. Jeśli Como nie zdecyduje się na taki ruch, to Paz trafi na rynek transferowy.

Piłkarze i trener Realu Madryt Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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