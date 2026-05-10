Chociaż animozje pomiędzy Realem Madryt a Barceloną od lat są dość spore, przedstawiciele obu klubów niemal zawsze wypowiadali się i traktowali nazwajem z szacunkiem. Zmieniła to głośna sprawa Negreiry.

Działacze "Królewskich" od czasu ujawnienia dokumentów, według których FC Barcelona przez lata opłacała szefa hiszpańskich sędziów, co ubrane było w określenie "konsultacji", oskarżają Katalończyków o nieuczciwość i dopatrują się we wszelkich decyzjach sędziów na ich niekorzyść efektu działań Barcy.

Florentino Perez bojkotuje El Clasico. Nie pojawi się na Camp Nou

Od czasu wybuchu "afery Negreiry" wszelkie relacje pomiędzy klubami zostały zerwane, a kontakty pomiędzy działaczami ograniczone do minimum. Kolejny wyraz niechęci do "Dumy Katalonii" szefostwo Realu Madryt daje przed El Clasico.

Hiszpańskie media ujawniły, że Florentino Perez postanowił zbojkotować Klasyk i nie pojawi się na Spotify Camp Nou. Zerwał on także z tradycją i nie doszło do wspólnego lunchu z przedstawicielami "Blaugrany".

Lewandowski i spółka muszą pogodzić się z tym, ze Real Madryt przejawia obecnie wrogą względem ich postawę, na każdym kroku szukając spisków i wytaczając w mediach oskarżenia.

Hiszpanie dodają, że decyzja Pereza wynika też z faktu, że woli on uniknąć sytuacji, w której obserwowałby na Camp Nou, jak piłkarze Barcy świętują obronę tytułu mistrzowskiego. A do takowego wystarczy im nawet remis z "Los Blancos" .

Robert Lewandowski GONGORA AFP

Florentino Perez Alberto Gardin AFP

Piłkarze FC Barcelona ANDER GILLENEA AFP

Borja Iglesias trafia do bramki w meczu Atletico Madryt – Celta Vigo. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports