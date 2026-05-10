Bojkot El Clasico, FC Barcelona musi się z tym pogodzić. Florentino Perez nieugięty

Jakub Rzeźnicki

Atmosfera przed niedzielnym El Clasico jest wyjątkowo napięta i to nie tylko ze względu na podzieloną i skonfliktowaną szatnię Realu Madryt. Florentino Perez postanowił zbojkotować Klasyk, zrywając przy okazji z tradycją wspólnego lunchu przed meczem razem z przedstawicielami FC Barcelona. Powód takiej decyzji jest już znany hiszpańskim mediom.

Florentino Perez i Robert Lewandowski

Chociaż animozje pomiędzy Realem Madryt a Barceloną od lat są dość spore, przedstawiciele obu klubów niemal zawsze wypowiadali się i traktowali nazwajem z szacunkiem. Zmieniła to głośna sprawa Negreiry.

Działacze "Królewskich" od czasu ujawnienia dokumentów, według których FC Barcelona przez lata opłacała szefa hiszpańskich sędziów, co ubrane było w określenie "konsultacji", oskarżają Katalończyków o nieuczciwość i dopatrują się we wszelkich decyzjach sędziów na ich niekorzyść efektu działań Barcy.

Od czasu wybuchu "afery Negreiry" wszelkie relacje pomiędzy klubami zostały zerwane, a kontakty pomiędzy działaczami ograniczone do minimum. Kolejny wyraz niechęci do "Dumy Katalonii" szefostwo Realu Madryt daje przed El Clasico.

Hiszpańskie media ujawniły, że Florentino Perez postanowił zbojkotować Klasyk i nie pojawi się na Spotify Camp Nou. Zerwał on także z tradycją i nie doszło do wspólnego lunchu z przedstawicielami "Blaugrany".

Lewandowski i spółka muszą pogodzić się z tym, ze Real Madryt przejawia obecnie wrogą względem ich postawę, na każdym kroku szukając spisków i wytaczając w mediach oskarżenia.

Hiszpanie dodają, że decyzja Pereza wynika też z faktu, że woli on uniknąć sytuacji, w której obserwowałby na Camp Nou, jak piłkarze Barcy świętują obronę tytułu mistrzowskiego. A do takowego wystarczy im nawet remis z "Los Blancos" .

