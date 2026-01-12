Od kilku tygodni mówiło się, że Superpuchar Hiszpanii może mieć kluczowe znaczenie w kontekście przyszłości Xabiego Alonso. Były szkoleniowiec Bayeru Leverkusen nie miał najwyższych notowań po ostatnich poczynaniach Realu Madryt i jego przyszłość była niepewna. Królewscy po emocjonującym meczu przegrali z FC Barcelona 2:3 w finale Superpucharu, a konsekwencje tej porażki były bolesne dla Alonso. W poniedziałkowe popołudnie Real poinformował, że Hiszpan nie będzie dłużej trenerem wicemistrzów Hiszpanii.

"Real Madryt informuje, że za obopólnym porozumieniem klubu oraz Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego etapu pracy jako trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i uznaniem całego madridismo, ponieważ jest legendą Realu Madryt i przez cały czas reprezentował wartości naszego klubu" - czytamy w oficjalnym komunikacie Królewskich.

Xabi Alonso odchodzi z Realu. Arvalo Arbeloa zastąpił Hiszpana

Alonso pracę w Madrycie zakończył z bilansem dwudziestu czterech zwycięstw, czterech remisów oraz sześciu porażek. Już wcześniej dochodziły głosy, że szkoleniowiec nie może zjednać szatni i ma problem ze znalezieniem wspólnego języka z największymi gwiazdami zespołu, a więc m.in. z Viniciusem Juniorem, czy Kylianem Mbappe.

Decyzja o następcy Alonso była błyskawiczna. Stery w ekipie z Madrytu przejmuje inny legendarny piłkarz tego zespołu, Alvaro Arbeloa, który dotychczas prowadził zespoły młodzieżowe Realu. "Real Madryt CF ogłasza, że Álvaro Arbeloa został nowym trenerem pierwszego zespołu" - napisano w oficjalnym komunikacie. "W sezonie 2020-2021 prowadził drużynę Infantil A, zdobywając mistrzostwo ligi, w sezonie 2021-2022 drużynę Cadete A, a w latach 2022-2025 drużynę Juvenil A. Jako menedżer Juvenil A zdobył potrójną koronę w sezonie 2022-2023 (Liga, Puchar Króla i Puchar Mistrzów) oraz mistrzostwo ligi w sezonie 2024-2025" - odnotowano.

Arbeloa jako piłkarz występował w czasach największej świetności Realu w XXI wieku. W ekipie z Madrytu występował w latach 2009-2016, rozgrywając 238 oficjalnych meczów. Środkowy obrońca wraz z kolegami z drużyny zdobył wszystkie najcenniejsze trofea w klubowej piłce nożnej. W komunikacie nie napisano, czy Arbeloa będzie jedynie tymczasowym szkoleniowcem, czy obejmie stery na dłużej.

