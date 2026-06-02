Blady strach w Realu, ujawnili prawdę ws. przyszłości Viniciusa. Postawił ultimatum

Obecny sezon w wykonaniu Realu Madryt zakończył się niemałym blamażem. Klub ze stolicy Hiszpanii po raz kolejny nie zdołał bowiem zdobyć żadnego znaczącego trofeum. Na dodatek, atmosfera panująca w szatni "Królewskich" była w ostatnim czasie katastrofalna.

Problemy nie opuszczają madryckiej ekipy nawet po zakończeniu sezonu. Już od dłuższego czasu toczy się bowiem dyskusja, której przedmiotem jest przyszłość Viniciusa Juniora. Obecny kontrakt brazylijskiego gwiazdora obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Włodarze "Królewskich" podejmowali już rozmowy w celu przedłużenia umowy. Wciąż nie udało się wypracować ostatecznego porozumienia w tej sprawie. Sam zainteresowany wyraził chęć pozostania w zespole, dodając, że porozumienie w sprawie nowego kontaktu wymaga jednak czasu.

Niepewność ws. przyszłości Viniciusa w Realu. To trwa już kilka miesięcy

Dziennikarze hiszpańskiego "Asa" pokusili się o przeanalizowanie sytuacji Brazylijczyka. W pierwszej kolejności skupili się na niedawnej wypowiedzi prezesa "Królewskich" Florentino Pereza, który otrzymał konkretne pytanie nt. przedłużenia umowy z piłkarzem.

Cóż, nie wiem. Jeśli pytasz o moją opinię, mam nadzieję, że zostanie; jest jednym z najlepszych na świecie

Działacz wprost wyraził niepewność względem dalszych losów gwiazdora swojej ekipy. Ciężko się temu przesadnie dziwić. Próby zawarcia nowego porozumienia pojawiły się już dziesięć miesięcy temu. Od tego czasu nie udało się jednak wypracować kompromisu.

Do końca kontraktu Viniciusa pozostał jeszcze nieco ponad rok. Czas ucieka jednak nieubłaganie. Już za siedem miesięcy brazylijski skrzydłowy będzie mógł rozpocząć rozmowy z innymi drużynami, pomijając przy tym wolę swoich obecnych pracodawców.

Mieczem obosiecznym w przypadku Viniciusa mogą okazać się również nadchodzące mistrzostwa świata. Zdaniem Hiszpanów, to właśnie od tej imprezy zależy, jaką pozycję negocjacyjną osiągnie ostatecznie gwiazdor Realu.

Hiszpanie ujawniają żądanie Viniciusa. W tle Kylian Mbappe

Kluczową kwestią przy negocjowaniu nowego kontraktu są naturalnie pieniądze. Ostatnie przedłużenie umowy Viniciusa odbyło się w 2022 roku. Wówczas piłkarz otrzymał gwarancję 75 milionów euro netto za pięć lat gry. To całkiem zbliżone warunki do tych, jakie zaproponowane zostały innemu gwiazdorowi ekipy - Kylianowi Mbappe. W przypadku Francuza konstrukcja kontraktu miała wyglądać jednak nieco inaczej.

15 milionów euro za sezon odpowiada obecnie zarobkom Mbappe, ale Francuz otrzymał znaczną premię za podpisanie kontraktu, podobno 40 milionów euro, którą można również uznać za część jego pensji w ciągu pięciu lat obowiązywania kontraktu

To właśnie zarobki Mbappe mają stanowić punkt wyjścia w przypadku przedłużenia umowy przez Viniciusa. Brazylijski gwiazdor chce bowiem otrzymać zbliżone warunki finansowe do tych, jakie klub zaproponował jego koledze.

Jaka przyszłość czeka więc Viniciusa Juniora? Na to pytanie przyjdzie nam zapewne poczekać aż do zakończenia tegorocznych mistrzostw świata. To one zdecydują o tym, czy piłkarz będzie mógł prowadzić dalsze rozmowy negocjacyjne z pozycji siły, czy też będzie musiał dużo bardziej liczyć się ze zdaniem włodarzy madryckiej ekipy.

