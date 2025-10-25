Bitwa na trybunach El Clasico. Aż trudno uwierzyć, kto się zjawił

Podczas El Clasico na boisku popisują się gwiazdy piłki nożnej, a na trybunach trwa rewia znanych osób. Loże VIP wyprzedane są na długo przed spotkaniem, a fotoreporterzy między tysiącami kibiców wypatrują tych najsłynniekszych, którzy na co dzień sympatyzują z Realem lub Barceloną.

"Królewscy" wielu fanów mają wśród gwiazd kina. Kibicują im Antonio Banderas, Penelope Cruz, czy Tom Cruise. Piłkarze z Madrytu najszczęśliwsi byli jednak, gdy odwiedziła ich Jennifer Lopez. Zawodnicy ustawiali się w kolejce do zdjęcia, a następnie zamieszczali je w mediach społecznościowych.

"To szczęście mieć blisko siebie mieć takich przyjałół jak J. Lo" - pisał na Twitterze Sergio Ramos, a Cristiano Ronaldo dodał: "Wspaniale jest mieć możliwość spotkań takich ludzi jak J. Lo".

Z kolei piłkarzy Barcelony odwiedził Justin Bieber. I nie było to przy okazji meczu, ponieważ słynny piosenkarz postanowił wziąć udział w treningu Katalończyków. Szło mu całkiem nieźle, szczególnie że pod skrzydła wziął go Neymar.

Jeśli chodzi o świat muzyki, to Barcelona może liczyć także na Manu Chao czy Snoop Dogga.

Ciekawie sprawa wygląda na estradzie tenorskiej, bo Placido Domingo wspiera Real (zdarzało mu się nawet występować w koszulce "Królewskich"), z kolei Jose Carreras jest za Barceloną.

Sympatie kibicowskie dzielą się także w świecie sportu. Katalończycy zawładnęli sercami wielkich amerykańskich koszykarzy - ich kibicem był tragicznie zmarły Kobe Bryant, wspiera ich także Magic Johnson.

Barcelona to wspaniałe miejsce, ten cały stadion robi wrażenie. Ma niepowtarzalny klimat i jest jednym z najpiękniejszych na świecie

Z kolei fanami Realu Madryt są kierowca F1 Fernando Alonso, z honorami na Santiago Bernabeu przyjmowany jest także tenisista Rafael Nadal.

Real Madryt - FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Real Madryt - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16:15, transmisja w Eleven Sports.

