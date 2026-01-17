Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wstrząs w Barcelonie, Flick ogłosił ws. kolejnych rozstań. Lewandowski straci kolejnego kolegę?

Jakub Rzeźnicki





Hansi Flick kipiał aż ze wściekłości, gdy Dro Fernandez przekazał mu, że zaakcepotował ofertę Paris Saint-Germain i odejdzie z Barcelony. Trener mocno liczył na utalentowanego wychowanka, a na horyzoncie majaczą kolejne problemy kadrowe. W Hiszpanii mówi się o możliwej fali rozstań z "Dumą Katalonii". Czyżby Robert Lewandowski w najbliższym czasie miał stracić kolejnych kolegów z szatni?

Piłkarz w stroju FC Barcelony znajduje się na pierwszym planie, w tle po lewej stronie widoczny jest trener tej drużyny w kadrze z mikrofonem podczas konferencji prasowej.
Hansi Flick ogłosił ws. kolejnych rozstań. Lewandowski otrzymał wiadomośćISMAEL ADNAN YAQOOB / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP / IMAGO / Newspix.plAFP

Wieść o odejściu Dro Fernandeza gruchnęła niespodziewanie i wywołała w Barcelonie niemałe poruszenie. Głównie ze względu na burzliwą reakcję Hansiego Flicka. Trener mocno wierzył w utalentowanego wychowanka, dostrzegając w nim ogromny potencjał. Decyzja o odejści mocno go rozczarowała - zarówno ze względu na postawę zawodnika, jak i samego klubu.

18-latek ma być już jedną nogą w Paris Saint-Germain, z którym osiągnął ustne porozumienie. Za pomocnika mistrzowie Francji mają zapłacić zaledwie 6 milionów euro - tyle wynosiła jego klauzula odstępnego. Portal Transfermarkt już teraz wycenia go na 10 milionów euro.

    FC Barcelona straci kolejnych pomocników? Hansi Flick zabrał głos

    Jako że wcześniej mówiło się o sporym zainteresowaniu Markiem Bernalem, a także Markiem Casado, kibice obawiają się fali rozstań z "Blaugraną", która i tak ma dość wąską kadrę. Głos w tej sprawie na konferencji prasowej przed rywalizacją z Realem Sociedad zabrał szkoleniowiec.

    Czy Bernal i Casado zostaną, jeśli Dro odchodzi? Nie wiem. Na ten moment wiem, że obaj wciąż są z nami. Tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku Dro, dopóki sprawa nie została jeszcze ostatecznie rozwiązana, nie będę odpowiadał na takie pytania. Taki jest świat piłki nożnej.
    odparł poirytowany trener Barcy

    Dro w tym sezonie sporadycznie otrzymywał szanse od Hansiego Flicka. Postrzegany był jednak za wielki talent, zwłaszcza w rozegraniu. Zanotował osiem występów, w których zaliczył asystę. Wszystko wskazuje na to, że poza pomocnikiem w zimowym oknie transferowym z Barceloną rozstanie się również Marc-Andre ter Stegen. Niemiec ma zostać wkrótce wypożyczony do Girony.

    Arbeloa objął stanowisko menedżera, Alonso odchodzi z Realu Madryt© 2025 Associated Press

    Piłkarz FC Barcelony w trakcie meczu, ubrany w strój drużynowy, prowadzi piłkę nożną po murawie stadionu przy pełnych trybunach i obecności fotoreporterów w tle.
    Dro FernandezGONGORAAFP
    Mężczyzna w kurtce z herbem klubu FC Barcelona stoi na boisku z opuszczoną głową, w tle rozmyte postacie i zielone otoczenie stadionu.
    Hansi FlickIMAGO/Diego SimonNewspix.pl
    Piłkarz w stroju FC Barcelony podczas meczu piłkarskiego, skoncentrowany na grze, na tle rozmytego stadionu i kibiców.
    Robert LewandowskiIMAGO/Ricardo LarreinaNewspix.pl

