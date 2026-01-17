Wieść o odejściu Dro Fernandeza gruchnęła niespodziewanie i wywołała w Barcelonie niemałe poruszenie. Głównie ze względu na burzliwą reakcję Hansiego Flicka. Trener mocno wierzył w utalentowanego wychowanka, dostrzegając w nim ogromny potencjał. Decyzja o odejści mocno go rozczarowała - zarówno ze względu na postawę zawodnika, jak i samego klubu.

18-latek ma być już jedną nogą w Paris Saint-Germain, z którym osiągnął ustne porozumienie. Za pomocnika mistrzowie Francji mają zapłacić zaledwie 6 milionów euro - tyle wynosiła jego klauzula odstępnego. Portal Transfermarkt już teraz wycenia go na 10 milionów euro.

FC Barcelona straci kolejnych pomocników? Hansi Flick zabrał głos

Jako że wcześniej mówiło się o sporym zainteresowaniu Markiem Bernalem, a także Markiem Casado, kibice obawiają się fali rozstań z "Blaugraną", która i tak ma dość wąską kadrę. Głos w tej sprawie na konferencji prasowej przed rywalizacją z Realem Sociedad zabrał szkoleniowiec.

Czy Bernal i Casado zostaną, jeśli Dro odchodzi? Nie wiem. Na ten moment wiem, że obaj wciąż są z nami. Tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku Dro, dopóki sprawa nie została jeszcze ostatecznie rozwiązana, nie będę odpowiadał na takie pytania. Taki jest świat piłki nożnej.

Dro w tym sezonie sporadycznie otrzymywał szanse od Hansiego Flicka. Postrzegany był jednak za wielki talent, zwłaszcza w rozegraniu. Zanotował osiem występów, w których zaliczył asystę. Wszystko wskazuje na to, że poza pomocnikiem w zimowym oknie transferowym z Barceloną rozstanie się również Marc-Andre ter Stegen. Niemiec ma zostać wkrótce wypożyczony do Girony.

Dro Fernandez GONGORA AFP

Hansi Flick IMAGO/Diego Simon Newspix.pl

Robert Lewandowski IMAGO/Ricardo Larreina Newspix.pl