Barcelona znów igra z ogniem. Mają jednego bramkarza. To nie Szczęsny

Wbrew pozorom nie jest nim ani Joan Garcia, ani Wojciech Szczęsny, a... Inaki Pena. "Urodzony w Alicante zawodnik, choć nie było to planowane, poleciał do Azji w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie swojej przyszłości. Jest świadomy, że lada moment może grać w innym klubie, jednak wykazuje się dużym profesjonalizmem" - czytamy. Od dobrych kilku tygodni wiadomo, że Pena najprawdopodobniej opuści zespół. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku.

"Oczywiście jest to sytuacja tymczasowa i do tego czasu musi zostać rozwiązana. Wszystko wskazuje na to, że gdy tylko LaLiga da zielone światło swojemu audytowi i przywróci go do zasady 1:1, Barcelona będzie mogła zarejestrować Garcíę i Szczęsnego" - dodano, wspominając, że w krytycznych okolicznościach Flick mógłby skorzystać jeszcze z 19-letniego Diego Kochena.