Barcelona zmiażdżona w Madrycie. To było upokorzenie. Lewandowski bezradny

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Atletico Madryt rozgromiło 4:0 Barcelonę w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla. Wynik spotkania został ustalony jeszcze przed przerwą. Po ciężkim nokaucie mistrzowie Hiszpanii zostali w parterze już do końca meczu. Robert Lewandowski pojawił się na murawie w 37. minucie. Ale i on szybko przepadł w jaskini lwa. Rewanż 3 marca na Camp Nou. Kwestia awansu do finału pozostaje... otwarta.

Zawodnik w biało-czarnej koszulce próbuje biec za piłką, podczas gdy zawodnik w koszulce w czerwono-białe pasy chwyta go za koszulkę, usiłując go powstrzymać w trakcie dynamicznej akcji na boisku piłkarskim.
Robert Lewandowski (z lewej) nie został w Madrycie bohaterem wieczoruOSCAR DEL POZOAFP

Trener Hansi Flick przy każdej okazji podkreśla, że jego drużyna walczy w tym sezonie o wszystkie możliwe trofea. Powtarzał te słowa tak konsekwentnie, iż najwyraźniej piłkarze uznali to za samospełniającą się przepowiednię. W drastyczny sposób uzmysłowił to czwartkowy wieczór w Madrycie.

Gdyby o awansie do finału Copa del Rey decydował tylko jeden mecz, Barcelona byłaby już za burtą. Mistrzowie Hiszpanii rozegrali najsłabszy mecz w tym sezonie. A ekipa Diego Simeone potrafiła to wykorzystać bez cienia kalkulacji.

"Duma Katalonii" powinna w tym spotkaniu przegrywać już w trzeciej minucie. Oko w oko z Joanem Garcią stanął wówczas Giovanni Simeone. Uderzył fatalnie, trafiając piłką w kolano pozorującego interwencję bramkarza.

Ale potem gospodarze strzelali już tylko ostrą amunicją. Zresztą, nie tylko oni. Była siódma minuta, gdy Eric Garcia wycofał futbolówkę do własnego golkipera. Ten w niegroźnej sytuacji przepuścił ją pod podeszwą. Szalony pościg w stronę linii bramkowej nic nie dał - po chwili było 1:0.

Nie minął kwadrans spotkania, a "Los Colchoneros" prowadzili już różnicą dwóch bramek. Tym razem na listę strzelców wpisał się Antoine Griezmann. Przymierzył technicznie w boczną siatkę tak, że Garcia nie miał nic do powiedzenia.

Odpowiedź Barcelony? Fermin Lopez trafił w poprzeczkę. Ale obrońcy trofeum byli w tej fazie gry ogłuszeni. A rywale nie zamierzali redukować biegu.

W efekcie po 33. minutach mieliśmy 3:0! Modelowo rozegraną akcję sfinalizował precyzyjnym uderzeniem Ademola Lookman. To był ciężki nokdaun.

Zaraz potem na murawie pojawił się Robert Lewandowski. Szybko oddał celny strzał. Zamroczona "Blaugrana" nie była jednak w stanie podjąć równorzędnej walki.

Zamiast tego zainkasowała kolejny cios. W drugiej minucie doliczonego czasu gry idealnie sprzed pola karnego huknął Julian Alvarez i było 4:0. Takiego pogromu kibice "Barcy" nie widzieli w najmroczniejszych snach.

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po przerwie piłkarze Atletico skupili się już tylko na celebracji. Upajali się wysokim prowadzeniem, kontrolując grę. Na trybunach trwała fiesta.

    Przez moment wydawało się, że honorową bramkę zdobył Pau Cubarsi. Arbiter gola jednak nie uznał. Analiza VAR - trwająca aż siedem minut (!) - wykazała w tej sytuacji pozycję spaloną Lewandowskiego.

    Ostatnie minuty Barcelona rozgrywała w osłabieniu. Czerwoną kartkę za faul na Alexie Baenie zobaczył Eric Garcia. W tym momencie Katalończycy pragnęli już tylko jednego - dźwięku końcowego gwizdka.

    Rewanż 3 marca na Camp Nou. Czy losy awansu do finału Pucharu Króla są rozstrzygnięte? Obie strony wiedzą, że nie.

      Puchar Króla
      Półfinały
      12.02.2026
      21:00
      Zakończony
      Eric Garcia
      7' (sam.)
      Antoine Griezmann
      14'
      Ademola Lookman
      33'
      Julian Alvarez
      45+-2'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Atletico Madryt
      FC Barcelona
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Atletico Madryt
      4 - 0
      FC Barcelona
      Posiadanie piłki
      35%
      65%
      Strzały
      12
      14
      Strzały celne
      7
      4
      Strzały niecelne
      3
      6
      Strzały zablokowane
      2
      4
      Ataki
      79
      125
      Grupa piłkarzy w czerwono-białych koszulkach świętuje razem na boisku po zdobyciu gola. Zawodnicy obejmują się ramionami i stoją w kręgu, tworząc atmosferę wspólnego triumfu. Tło jest rozmyte, skupiając uwagę na emocjach sportowców.
      Griezmann, Lookman, Alvarez... Siła ognia Atletico okazała się porażającaMARISCALPAP
      Dwóch piłkarzy w jasnożółtych koszulkach z logo Spotify gestykuluje na boisku podczas meczu, w tle widoczni kibice i flagi.
      Eric Garcia (nr 24) zapracował na miano antybohatera wieczoru - na koncie samobójczy gol i czerwona kartkaJUANJO MARTINPAP
      Mężczyzna w czarnym garniturze i płaszczu, z uniesionymi zaciśniętymi pięściami oraz otwartymi ustami, wyraża silne emocje na tle rozmytego tłumu.
      Diego Simeone, trener zwycięskiej ekipy z Madrytu JUANJO MARTINPAP
      FC Barcelona - RCD Mallorca 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

