Barcelona żegna piłkarza, wszystko uzgodnione. Szczęsny dostał sygnał

FC Barcelona jest już de facto w trakcie rozgrywek Primera Division, a mimo to wciąż pozostaje ona niepewna losów niektórych ze swych zawodników. Ma to - jak łatwo się domyśleć - związek z kwestią rejestracji futbolistów przez La Ligę.

"Duma Katalonii" ma już pierwsze sukcesy w temacie - formalności domknięto np. w sprawie Joana Garcii, który zdążył zadebiutować w nowych barwach w hiszpańskiej ekstraklasie w niedawnej potyczce z Mallorcą. Inni wciąż czekają w kolejce - a bieg wypadków mają tu przyspieszyć pewne pożegnania...

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Oriol Romeu opuści FC Barcelona. Reakcja łańcuchowa prowadzi do... Wojciecha Szczęsnego

Jednym z graczy, którzy już od dawna byli na wylocie z klubu, był Oriol Romeu, który w ostatnim czasie przebywał na wypożyczeniu w Gironie. Interesujące wieści w sprawie 33-latka przekazał Luis F. Rojo z dziennika "Marca".

Romeu miał bowiem dojść już zasadniczo do porozumienia z "Barcą" w kwestii rozwiązania jego kontraktu - do dogrania zostały wyłącznie detale. Tym samym piłkarz niebawem stanie się wolnym agentem - ostateczny rozbrat ma nastąpić w czwartek.

Tym samym możliwe będzie jednocześnie zarejestrowanie Gerarda Martina, który był pod tym względem pierwszym oczekującym wśród podopiecznych Hansiego Flicka. To zaś oznacza, że w ramach tej swoistej reakcji łańcuchowej Barcelona spriorytetyzuje teraz rejestrację Wojciecha Szczęsnego, co ostatecznie uspokoiłoby sytuację bramkarzy.

Barcelona niebawem zagra z Levante. Martin będzie już w składzie "Blaugrany"?

"Blaugrana" kolejne spotkanie rozegra dokładnie 23 sierpnia przeciwko Levante. W idealnym scenariuszu Hansi Flick będzie już mógł wówczas wpisać do kadry meczowej również i Martina.

