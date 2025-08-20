Barcelona żegna piłkarza, wszystko uzgodnione. Szczęsny dostał sygnał
FC Barcelona stara się w jak najpilniejszym trybie domknąć sprawę rejestracji swoich zawodników na sezon 2025/2026 - a najłatwiejsza droga ku osiągnięciu tego celu wiedzie m.in. poprzez konkretne pożegnania futbolistów, z którymi "Blaugrana" nie wiąże już obecnie żadnych nadziei. Tak jest właśnie w przypadku Oriola Romeu, a jego rozbrat z "Barcą" jednocześnie jest kluczowy dla... Wojciecha Szczęsnego.
FC Barcelona jest już de facto w trakcie rozgrywek Primera Division, a mimo to wciąż pozostaje ona niepewna losów niektórych ze swych zawodników. Ma to - jak łatwo się domyśleć - związek z kwestią rejestracji futbolistów przez La Ligę.
"Duma Katalonii" ma już pierwsze sukcesy w temacie - formalności domknięto np. w sprawie Joana Garcii, który zdążył zadebiutować w nowych barwach w hiszpańskiej ekstraklasie w niedawnej potyczce z Mallorcą. Inni wciąż czekają w kolejce - a bieg wypadków mają tu przyspieszyć pewne pożegnania...
Oriol Romeu opuści FC Barcelona. Reakcja łańcuchowa prowadzi do... Wojciecha Szczęsnego
Jednym z graczy, którzy już od dawna byli na wylocie z klubu, był Oriol Romeu, który w ostatnim czasie przebywał na wypożyczeniu w Gironie. Interesujące wieści w sprawie 33-latka przekazał Luis F. Rojo z dziennika "Marca".
Romeu miał bowiem dojść już zasadniczo do porozumienia z "Barcą" w kwestii rozwiązania jego kontraktu - do dogrania zostały wyłącznie detale. Tym samym piłkarz niebawem stanie się wolnym agentem - ostateczny rozbrat ma nastąpić w czwartek.
Tym samym możliwe będzie jednocześnie zarejestrowanie Gerarda Martina, który był pod tym względem pierwszym oczekującym wśród podopiecznych Hansiego Flicka. To zaś oznacza, że w ramach tej swoistej reakcji łańcuchowej Barcelona spriorytetyzuje teraz rejestrację Wojciecha Szczęsnego, co ostatecznie uspokoiłoby sytuację bramkarzy.
Barcelona niebawem zagra z Levante. Martin będzie już w składzie "Blaugrany"?
"Blaugrana" kolejne spotkanie rozegra dokładnie 23 sierpnia przeciwko Levante. W idealnym scenariuszu Hansi Flick będzie już mógł wówczas wpisać do kadry meczowej również i Martina.