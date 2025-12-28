Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona zdecydowała ws. kontraktu, Flick już wie. Ważna wiadomość dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski wysłał jasny sygnał, że chciałby pozostać w Barcelonie na kolejny rok i jest gotowy nawet na obniżkę pensji i zaakceptowanie mniejszej roli w zespole. Mimo to włodarze "Dumy Katalonii" wciąż wahają się, czy zaoferować mu nowy kontrakt. W przyszłość niepewnie patrzy także z tego względu Hansi Flick. W ostatnich dniach doszło jednak do przełomu, a klub ma być zdecydowany na przedłużenie współpracy.

Po lewej stronie znajduje się mężczyzna ubrany na czarno na tle nieostrego stadionu, po prawej piłkarz w stroju FC Barcelony z numerem 9, stojący na boisku podczas meczu.
Hansi Flick i Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / PRESSINPHOTO/NEWSPIX.PLAFP

Już tylko pół roku kontraktu pozostało Robertowi Lewandowskiemu w Barcelonie. Od dawna wiadomo było, że kapitan reprezentacji Polski chciałby pozostać w stolicy Katalonii na dłużej i gotowy jest na ustępstwa. Na razie przełomu w sprawie, w postaci oferty nowej umowy od Barcy nie widać.

Sam Lewandowski zdaje sobie sprawę, jak sporym obciążeniem dla budżetu zmagającego się z problemami klubu jest jego pensja. Gotowy jest wobec tego na sporą obniżkę, a nawet zaakceptowanie roli rezerwowego, byleby tylko walczyć dalej o sukcesy w bordowo-granatowych barwach.

    FC Barcelona zdecydowała ws. kontraktu Flicka. Ważny sygnał dla Lewandowskiego

    W dużo lepszej od Polaka sytuacji jest Hansi Flick. Chociaż kontrakt Niemca ważny jest do końca czerwca 2027, FC Barcelona chce zadbać o przyszłość Niemca i przedłużyć z nim umowę.

    "SPORT" ujawnił, że włodarze "Blaugrany" są zachwyceni współpracą z Flickiem i już teraz chcą przedłużyć jego umowę o kolejny rok, do 2028, zapewniając mu dodatkowo lepsze warunki finansowe.

    Co ciekawe, przekonany do takiego ruchu nie jest sam Niemiec. Uważa on, że jest na to jeszcze za wcześnie, zwłaszcza że po drodze w Barcelonie odbędą się wybory prezydenckie, których Laporta może nie wygrać. A kto wie, czy nowy prezes byłby tak skłonny do zaoferowania 60-latkowi nowego kontraktu.

    Udinese Calcio - Lazio Rzym. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

    Już sama intencja ze strony klubu to ważna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Jasno pokazuje to, że ciężka praca poparta wynikami, a w jego przypadku liczbami, zostaje doceniona, a klub może koniec końców i jemu zaproponować przedłużenie współpracy.

