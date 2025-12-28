Już tylko pół roku kontraktu pozostało Robertowi Lewandowskiemu w Barcelonie. Od dawna wiadomo było, że kapitan reprezentacji Polski chciałby pozostać w stolicy Katalonii na dłużej i gotowy jest na ustępstwa. Na razie przełomu w sprawie, w postaci oferty nowej umowy od Barcy nie widać.

Sam Lewandowski zdaje sobie sprawę, jak sporym obciążeniem dla budżetu zmagającego się z problemami klubu jest jego pensja. Gotowy jest wobec tego na sporą obniżkę, a nawet zaakceptowanie roli rezerwowego, byleby tylko walczyć dalej o sukcesy w bordowo-granatowych barwach.

FC Barcelona zdecydowała ws. kontraktu Flicka. Ważny sygnał dla Lewandowskiego

W dużo lepszej od Polaka sytuacji jest Hansi Flick. Chociaż kontrakt Niemca ważny jest do końca czerwca 2027, FC Barcelona chce zadbać o przyszłość Niemca i przedłużyć z nim umowę.

"SPORT" ujawnił, że włodarze "Blaugrany" są zachwyceni współpracą z Flickiem i już teraz chcą przedłużyć jego umowę o kolejny rok, do 2028, zapewniając mu dodatkowo lepsze warunki finansowe.

Co ciekawe, przekonany do takiego ruchu nie jest sam Niemiec. Uważa on, że jest na to jeszcze za wcześnie, zwłaszcza że po drodze w Barcelonie odbędą się wybory prezydenckie, których Laporta może nie wygrać. A kto wie, czy nowy prezes byłby tak skłonny do zaoferowania 60-latkowi nowego kontraktu.

Już sama intencja ze strony klubu to ważna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Jasno pokazuje to, że ciężka praca poparta wynikami, a w jego przypadku liczbami, zostaje doceniona, a klub może koniec końców i jemu zaproponować przedłużenie współpracy.

