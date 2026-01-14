Barcelona zdecydowała, klamka już zapadła. Trwają rozmowy z gigantem

FC Barcelona w ostatnim czasie nie przypieczętowała wielu transferów, natomiast każde niedawne wzmocnienie, jakie zostało dopięte w przypadku "Blaugrany", można uznać za naprawdę konkretne.

W ramach umów permanentnych z "Dumą Katalonii" związali się bowiem Joan Garcia oraz Roony Bardghji, którzy już zdążyli wnieść do klubu wiele dobrego. Do tego w styczniu ogłoszono wielki powrót Joao Cancelo, który powinien rozwiązać trwające wciąż problemy z obsadzaniem prawej obrony i rotacją na tej pozycji. Do tego pozostała jeszcze kwestia Marcusa Rashforda, który - podobnie jak wspomniany wcześniej Portugalczyk - w FCB zameldował się na zasadach wypożyczenia.

Barcelona chce zatrzymać na dłużej Rashforda. Padły konkrety, rozmowy z Manchesterem United trwają

Anglik, który jeszcze nie tak dawno miał trudności z załapaniem się do gry w barwach Manchesteru United rządzonego przez Rubena Amorima, po przeprowadzce do Hiszpanii zdecydowanie odżył i jak na razie ma na swym koncie siedem goli i 11 asyst we wszystkich możliwych rozgrywkach w bieżącej kampanii. Choć w międzyczasie Amorim zdążył pożegnać się z posadą na Old Trafford, to Rashford nie ma wielkiej ochoty na powrót do ojczyzny, a "Barca"... też nie chce go wypuścić z rąk.

Jak poinformował Ben Jacobs, dziennikarz związany z redakcją talkSPORT, przedstawiciele mistrzów Hiszpanii rozpoczęli już rozmowy z "Czerwonymi Diabłami" w kontekście podpisania umowy z napastnikiem na stałe. Klauzula odstępnego ma wynosić tu 30 mln euro, ale Laporta i spółka mają nadzieję uniknąć wydawania takiej kwoty.

Jedną z opcji pozostaje przy tym następne wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, który ma zostać uruchomiony po spełnieniu konkretnych warunków - w domyśle zapewne po osiągnięciu przez Rashforda konkretnej liczby minut na boisku czy zdobytych goli oraz asyst. United woleliby mimo wszystko domknąć sprawę definitywnie już najbliższego lata, natomiast Barcelona ma być w o tyle dobrej sytuacji, że sam futbolista nie negocjuje z żadną inną ekipą. Ostateczne rozstrzygnięcie powinno tu nadejść bliżej końca sezonu 25/26.

Rashford i jego kompani z Barcelony szykują się na Puchar Króla. Starcie z Racingiem już w czwartek

Marcus Rashford podczas niedawnego "El Clasico" w finale Superpucharu Hiszpanii spędził na boisku jedynie osiem minut, natomiast niebawem powinien dostać on szansę na zaliczenie pokaźniejszego występu w Pucharze Króla. Mecz Racing Santander - FC Barcelona w Copa del Rey odbędzie się 15 grudnia o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia tego starcia w ramach transmisji telewizyjnej w Eleven Sports 1 oraz poprzez tekstową relację na żywo w Interii Sport:

