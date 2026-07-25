Barcelona zamknęła sparing. Wyciekło nagranie. Tak zareagował Szczęsny na straconego gola

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

FC Barcelona przygotowuje się do sezonu 2026/27. "Duma Katalonii" w pierwszym sparingu pokonała CE Europa 4:1, a 45 minut na boisku spędził Wojciech Szczęsny. Mecz był zamknięty dla kibiców i dziennikarzy i nawet hiszpańskie media szeroko nie informują o spotkaniu. Pojawiło się jednak krótkie nagranie z tego spotkania. Widać na nim m.in. gola wpuszczonego przez polskiego bramkarza.

Barcelona rozegrała pierwszy przedsezonowy sparing. Tak Szczęsny zareagował na straconego gola
Barcelona rozegrała pierwszy przedsezonowy sparing. Tak Szczęsny zareagował na straconego golaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / YT Mundo DeportivoAFP/INTERIA.PL

Piłkarze FC Barcelona zakończyli urlopy 13 lipca. Spora część z nich właśnie wtedy zjawiła się w ośrodku treningowym. Wśród nich był Wojciech Szczęsny, który kontynuuje swoją karierę w barwach "Dumy Katalonii". Na treningach oczywiście brakuje piłkarzy, którzy długo grali na piłkarskich mistrzostwach świata, czyli np. Lamine Yamala, Gaviego, Daniego Olmo czy Ferrana Torresa, który strzelił gola na wagę tytułu mistrza świata.

W piątek (24 lipca) FC Barcelona zagrała sparing z CE Europa, który był zamknięty dla kibiców i dziennikarzy. Po meczu opublikowany został tylko wynik spotkania, który brzmiał 4:1 dla mistrzów Hiszpanii. Protokół z meczu opublikował na swoim oficjalnym koncie w serwisie X klub CE Europa. Wiadomo, że bramki dla zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka strzelali Ibrahim Diarra, Hector Fort, Ebrima Tunkara oraz Alex Gonzalez.

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- Ogólnie rzecz biorąc, według dostępnych informacji Barcelona zaprezentowała się bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że był to pierwszy letni sparing w ramach przygotowań do nowego sezonu - relacjonuje "Mundo Deportivo", które opublikowało także blisko 2-minutowy skrót z tego spotkania. Widać na nim m.in. jedynego gola strzelonego przez trzecioligowca.

Tak zachował się Szczęsny przy straconym golu. Jest nagranie

W 35. minucie Ribeiro Guimares pokonał Wojciecha Szczęsnego i na tablicy wyników było 2:1. Polski bramkarz nie zareagował na strzał rywala i tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Chwilę później klasnął kilka razy w dłonie i wyciągnął piłkę z siatki. 36-latek rozpoczął mecz w wyjściowym składzie i na boisku spędził 45. minut. Później został zastąpiony przez Marc-Andre ter Stegena, dla którego prawdopodobnie był to ostatni mecz w zespole. "Mundo Deportivo" przypomina, że "finalizowany jest jego transfer do Ajaxu Amsterdam".

Barcelona drugi przedsezonowy sparing rozegra 31 lipca. Wówczas zmierzy się na wyjeździe z Birmingham City. To spotkanie będzie już otwarte dla publiczności.

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Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
Wojciech SzczęsnyJOSE BRETONAFP
Bramkarz w kolorowej koszulce i rękawicach dotyka czoła zamkniętą pięścią w geście zamyślenia lub frustracji, tło rozmyte z jasnym światłem w oddali.
Wojciech SzczęsnyJOSE BRETONEast News
Mężczyzna w sportowej koszulce piłkarskiej i rękawicach bramkarskich podczas rozgrzewki na stadionie, w tle rozmyte trybuny.
Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLEAFP


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