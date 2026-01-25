Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona zadecydowała ws. nowej umowy. Lewandowski się właśnie dowiedział. Oferta na stole

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Ostatnie tygodnie w FC Barcelona należą przede wszystkim do Fermina Lopeza. Hiszpański zawodnik jest w fenomenalnej formie, co potwierdzają kolejne jego występy oraz notowane liczby. "Duma Katalonii" nie zamierza biernie przyglądać się ewentualnym propozycjom transferowym dla 22-latka i działa, aby temat ten był zamknięty. Media w Hiszpanii informują, że Lopez dostał propozycję przedłużenia umowy na świetnych warunkach.

Dwóch piłkarzy drużyny w czerwono-granatowych koszulkach obejmuje się na boisku podczas świętowania sukcesu. Jeden z nich ma na plecach numer 16 i napis 'Fermin', drugi okazuje radość po udanej akcji sportowej. W tle widać rozmazane sylwetki kibiców or...
Fermin Lopez i Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News

Niepodważalnymi liderami FC Barcelona od dłuższego czasu są m.in. Raphinha, Lamine Yamal, czy Pedri. Teraz do tego grona można zaliczyć niewątpliwie Fermina Lopeza. Młody zawodnik do niedawna nie spełniał pokładanych w nim nadziei i w wielu spotkaniach grał poniżej oczekiwań. Nie brakowało głosów krytyki pod jego adresem, a gdy pojawiła się oferta transferowa z Chelsea niektórzy zastanawiali się, czy nie warto sprzedać Lopeza.

Gdyby do tego doszło, fani "Blaugrany" mogliby bardzo żałować takiej transakcji. 22-letni zawodnik złapał bowiem świetną formę i w wielu meczach był kluczową postacią Barcelony. Tak było chociażby w ostatnim starciu w Lidze Mistrzów. W rywalizacji ze Slavią Praga Lopez zdobył dwie bramki i został wybrany najlepszym piłkarzem meczu. A to tylko jeden z wielu świetnych jego występów.

    Nowa oferta kontraktu dla Fermina Lopeza. Znaczna podwyżka pensji dla Hiszpana

    Nie dziwi więc reakcja Barcelony. Już od pewnego czasu krążyły doniesienia, że klub chce na dobre zamknąć sprawę przyszłości Lopeza. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, a mimo tego "Blaugrana" wyszła z propozycją nowej umowy. Jak donosi "Mundo Deportivo" oferta leży już na stole i czeka na podpis piłkarza. W klubie chcieliby, aby Lopez zawarł nowy kontrakt w najbliższych kilku dniach.

      Tym samym Robert Lewandowski i inni zawodnicy mistrzów Hiszpanii wiedzą, że już niebawem sprawa przyszłości lidera zespołu może być wyjaśniona. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2031 roku, a sam piłkarz będzie mógł liczyć na podwyżkę premii o 50 proc., a w dodatku dojdą do tego bonusy za osiągnięcia indywidualne oraz klubowe. Hiszpańscy dziennikarze informują, że teraz wszystko zależne jest od Lopeza.

      A czemu samej Barcelonie zależy na jak najszybszym sfinalizowaniu umowy? Przede wszystkim ze względu na zbliżające się wybory na szefa klubu. Joan Laporta musi zebrać odpowiednią liczbę podpisów, aby wystartować do reelekcji, a zatrzymanie 22-latka mogłoby ułatwić mu cały proces oraz być argumentem za tym, aby kibice głosowali na niego w wyborach zaplanowanych na 15 marca.

      Fermin Lopez
      Fermin LopezGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Piłkarz drużyny w jasnej koszulce gestykuluje obiema rękami podczas meczu na stadionie, z tyłu widoczny inny zawodnik w niebieskim stroju oraz rozmazany tłum kibiców.
      Fermin LopezDENNIS AGYEMANAFP
