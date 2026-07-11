Barcelona zabrała Lewandowskiego, Bayern gotowy na odpowiedź. Chcą hitowego ruchu

Gdy trwała rozgrywka o przyszłość Roberta Lewandowskiego latem 2022 roku ze strony Bayernu Monachium padały dość nieprzychylne komentarze w kierunku FC Barcelona, w szczególności sytuacji finansowej klubu z Katalonii. Ostatecznie "Lewy" i tak przeniósł się do "Blaugrany" za kwotę około 50 milionów euro.

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Bez wątpienia ten ruch był dla Bayernu nieoczekiwanym ciosem. Kolejny sezon zespół z Monachium rozegrał bez klasowej "dziewiątki" i nie wyszło to na dobre. W rolę następcy Lewandowskiego sezon później wcielił się zaś Harry Kane. Anglik był transferem gwiazdorskim i robi gwiazdorskie rzeczy, porównywalne do osiągnięć Polaka.

Bayern chce gwiazdę Barcelony. "Na liście życzeń"

Jak się okazuje Bayern uważnie obserwując mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku wziął na celownik jeden z filarów Hansiego Flicka. Niemieccy dziennikarze donoszą o zainteresowaniu pozyskaniem Julesa Kounde. Francuz dobrze spisuje się w reprezentacji.

Christian Falk z "Bilda" donosi, że Bayern chętnie widziałby 27-letniego defensora u siebie. Jest jednak jeden warunek, który musi zostać spełniony. "Mistrzowie Niemiec cenią jego profil, ale w tej chwili nie mogą podjąć żadnych działań, dopóki nie pozbędą się kilku zawodników" - czytamy na "cfbayerninsider.com".

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- To prawda: Jules Kounde od lat znajduje się na liście życzeń Bayernu Monachium. Klub ceni tego zawodnika i śledzi jego rozwój, jednak w tej chwili nie ma możliwości jego pozyskania, ponieważ Bayern musi najpierw sprzedać innych graczy. Jak już wcześniej wspominałem, na liście wciąż widnieje nazwisko Sachy Boeya. Klub dysponuje zbyt dużą liczbą zawodników na tej pozycji - powiedział dziennikarz cytowany przez portal.

O możliwym odejściu Kounde z Barcelony mówi się od kilku miesięcy. Choć sam Francuz podkreśla, że nie zamierza opuszczać klubu. Jego transfer mógłby potencjalnie ułatwić działania na rynku transferowym, a zastępca jest już wybrany i mowa o Joao Cancelo, który niebawem ma zostać wykupiony przez "Blaugranę".

Robert Lewandowski i Jules Kounde GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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