Gdy Robert Lewandowski oficjalnie opuszczał FC Barcelona w Katalonii panowało raczej przekonanie, że znalezienie zastępstwa dla Polaka jest kwestią czasu. Od początku celem numer jeden był Julian Alvarez. Argentyńczyk ma idealnie pasować do filozofii Hansiego Flicka opierającej się na wysokim pressingu.

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Problem jednak w tym, że Atletico nie chce słyszeć o sprzedaży swojej gwiazdy. Nie zmieniła tego oferta Realu Madryt na 150 milionów euro, więc naturalnie nie mogła tego zmienić także oferta Barcelony opiewająca na około 100 milionów euro. Obecnie trwa przepychanka w mediach.

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Wszystkie karty w ręku ma jednak Atletico, a Barcelona musi wobec tego rozglądać się za innymi opcjami. Problem w tym, że na rynku nie ma takich wiele. Takich z doświadczeniem i tytułami Alvareza prawdopodobnie żadnego. "Blaugrana" szuka więc możliwości o większym procencie ryzyka.

Na taką wyrósł 20-letni Eli Junior Kroupi. Napastnik angielskiego Bournemouth ma za sobą świetny sezon w Premier League. Inne letnie transfery największych klubów sprawiają, że cena za Francuza niska nie będzie. Co więcej, może być nawet wyższa od tej, którą zaoferowała Barcelona za Alvareza.

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Angielski klub wedle wszelkich źródeł nie chce sprzedawać młodej gwiazdy, a jeśli już ma to zrobić, to muszą wpłynąć kosmiczne pieniądze. Według informacji przekazanych przez Gerarda Romero z hiszpańskiego "Jijantes" wycena Kroupiego w oczach Bournemouth ma sięgać 130 milionów euro.

Porównując statystyki pressingu Alvareza i Kroupiego, mówimy o zupełnie innym kalibrze zawodnika. Argentyńczyk w tej kwestii po poprzednim sezonie miażdży Francuza. Kroupi broni się liczbami. 20-latek wystąpił w barwach Bournemouth w 35 spotkaniach. Strzelił w nich 13 goli. Był jedną z rewelacji minionego sezonu Premier League.

Robert Lewandowski Chris Arjoon/Icon Sportswire East News





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