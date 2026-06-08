Barcelona wybrała następcę Lewandowskiego. Nagły zwrot. Real wkroczył do akcji

FC Barcelona ma za sobą kolejny bardzo dobry sezon. To zupełne przeciwieństwo tego, co działo się w Realu Madryt. "Duma Katalonii" zakończyła rozgrywki z podwójnym krajowym triumfem. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka w styczniu obronił tytuł w Superpucharze Europy.

Kilka miesięcy później "Blaugrana" zrobiła to samo w La Liga. Nie byłoby tych sukcesów bez Roberta Lewandowskiego. Polak nie odgrywał w Barcelonie w minionym sezonie roli wiodącej, ale był piłkarzem bardzo znaczącym. Lewandowski dał Barcelonie kilka naprawdę istotnych punktów.

Real ruszy po Alvareza? Kontakty nawiązane

W kolejnym sezonie naszego napastnika już jednak w klubie nie będzie. Robert zdecydował, że nie chce przedłużyć umowy i za mniej niż 30 dni oficjalnie będzie wolnym zawodnikiem, jeśli do tego czasu nie podpisze kontraktu z innym klubem. Wobec tego "Blaugrana" szuka następcy.

Kandydatów do tej roli jest kilku, ale wyraźnie na faworyta wyrósł Julian Alvarez. Barcelona miała już nawet złożyć ofertę za Argentyńczyka. Ta została jednak odrzucona przez Atletico Madryt. Wydaje się niemożliwym, aby cała saga transferowa miała zostać wyjaśniona przed mundialem.

Swoją szansę wobec tych problemów wyczuł Real Madryt, a przynajmniej tak twierdzi niemieckie "Sky Sports". Z informacji przekazanych przez Patricka Bergera wynika bowiem, że "Królewscy" skontaktowali się z przedstawicielami Argentyńczyka, a jego osoba ma być bardzo ceniona w klubie.

Dziennikarz przekazał, że Atletico byłoby gotowe sprzedać Alvareza za kwotę 150 milionów euro. To byłoby tożsame z deklaracją Florentino Pereza o sprowadzeniu "galactico" właśnie za takie pieniądze. 26-latek w minionym sezonie wystąpił w 49 spotkaniach. Strzelił 20 goli i dziewięć razy asystował.

Robert Lewandowski - napastnik reprezentacji Polski i FC Barcelona Wojciech Olkusnik/East News East News





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