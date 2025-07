Barcelona walczy o transferowy hit, nagle takie wieści. Real Madryt wkracza do akcji

FC Barcelona niedawno dopięła swój drugi letni transfer - po pozyskaniu bramkarza Joana Garcii do klubu trafił też prawoskrzydłowy Roony Bardghji, więc teraz "Blaugranie" nie pozostało nic innego, jak skupiać się w pełni na wzmocnieniu przeciwległej flanki.

Głównym kandydatem na lewe skrzydło był w tym przypadku Nico Williams, ale ten niespodziewanie przedłużył swój kontrakt z Athletikiem Bilbao. Mocną opcją zapasową został Luis Diaz z Liverpool F.C. i... tu robi się naprawdę ciekawie.

Kolumbijczyk - o ile jego umowa z LFC nie zostanie przedłużona, a on sam nie otrzyma znaczącej podwyżki - z chęcią zmieni barwy i za priorytet ma stawiać sobie właśnie "Barcę", choć na celownik wziął go też Bayern Monachium. Problem jednak polega na tym, że "The Reds" dość opornie podchodzą do negocjacji, ale, z jednego konkretnego powodu, mogą już niebawem zmienić swoją postawę.

Barcelona trenuje przed meczem na szczycie tabeli z Atletico w La Liga AP © 2024 Associated Press

Barcelona chce Diaza, kluczem do transferu będzie... Rodrygo i Real Madryt?

Dziennikarze "Mundo Deportivo", Sergi Sole oraz Fernando Polo, zwracają uwagę na fakt, że kluczem do domknięcia rozmów między "Dumą Katalonii" a zespołem z Anfield może być... Rodrygo, obecnie związany z Realem Madryt.

Brazylijczyk ma być bowiem jednym z wymarzonych wzmocnień Liverpoolu, natomiast ten będzie potrzebować znaczących funduszy, by przekonać "Królewskich" do odsprzedaży. Kwotę między 60 a 80 mln euro można by pozyskać właśnie z pożegnania Diaza.

Nie tylko pod tym względem wszystko by się tu dobrze złożyło - Rodrygo bowiem, choć nominalnie jest prawym napastnikiem, to może wcielać się również w rolę lewoskrzydłowego, więc od razu też "łatałby" skład po potencjalnym odejściu Luisa Diaza. Czy wszystkie puzzle ułożą się tu w jedną, logiczną całość? Mnóstwo zależy od postawy "Los Blancos"...

Rodrygo na marginesie w Realu Madryt. Alonso zdaje się w niego nie wierzyć

Rodrygo w poprzedniej kampanii zdobył łącznie 14 goli i odnotował 11 asyst w barwach Realu, natomiast w ekipie z Santiago Bernabeu zmienił się ostatnio trener - Carlo Ancelottiego zastąpił Xabi Alonso, a ten - jak wskazuje "MD" - raczej nie wiąże wielkich planów z reprezentantem Brazylii. Podczas niedawnych klubowych MŚ tylko raz wyszedł on do gry w podstawowym składzie - w każdym innym wypadku albo wchodził z ławki na maksymalnie 25 minut, albo w ogóle nie zjawiał się na murawie. Przeprowadzka do Anglii może się dla niego okazać w takich okolicznościach wyjątkowo korzystna.

Luis Diaz MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Rodrygo DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP