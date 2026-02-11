Barcelona w tarapatach, taki komunikat tuż przed szlagierem. Lewandowski musi być gotowy

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Już w czwartek FC Barcelona stanie przed szansą awansu do finału Pucharu Króla. Przed mistrzem Hiszpanii ogromne wyzwanie w postaci Atletico Madryt. Na Wanda Metropolitano zapowiada się emocjonująca walka do samego końca. Hansi Flick tuż przed szlagierem ma jednak spory problem. Katalończycy w środę potwierdzili, że w półfinale krajowego pucharu będą musieli radzić sobie bez jednej z gwiazd, która po ostatnim meczu ligowym zmaga się z urazem kolana.

Trzech piłkarzy w koszulkach FC Barcelona na boisku piłkarskim, jeden z nich trzyma piłkę, a widownia w tle obserwuje wydarzenie.
Marcus Rashford, Dani Olmo i Robert LewandowskiPhoto by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhotoEast News

Od początku 2026 roku FC Barcelona prezentuje imponującą formę. Mistrz Hiszpanii przegrał zaledwie jeden z 11 rozegranych spotkań, zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a także wygrał drugie w tym sezonie "El Clasico". Podopieczni Hansiego Flicka pokonali 3:2 Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, sięgając tym samym po pierwsze trofeum w tym sezonie.

Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego pozostaje tym samym w grze o poczwórną koronę. W lidze sytuacja prezentuje się względnie komfortowo. Katalończycy w ubiegły weekend wygrali 3:0 z Mallorcą, co pozwoliło im utrzymać fotel lidera z jednopunktową przewagą nad Realem.

Kolejnym wyzwaniem dla "Dumy Katalonii" będzie następny mecz w ramach Pucharu Króla. Barcelona dotychczas mierzyła się z niżej notowanymi przeciwnikami, lecz w półfinale na kibiców czeka już prawdziwy szlagier. O awans do wielkiego finału mistrz Hiszpanii zawalczy z Atletico Madryt.

    Fatalne wieści przed walką o finał Pucharu Króla. Kolejna gwiazda wypada ze składu

    Przed jednym z kluczowych spotkań tego sezonu Flick ma ciężki orzech do zgryzienia. Cały czas z zespołem nie trenuje Raphinha. Brazylijczyk w dalszym ciągu zmaga się z dolegliwościami doznanymi podczas meczu z Elche z ostatniego dnia stycznia.

    Skrzydłowy podczas ostatnich zajęć ćwiczył jedynie na siłowni, co pokazuje, że problem z przeciążeniem mięśnia przywodziciela prawej nogi wciąż nie został naprawiony. A to mocno zmniejsza szansę na jego występ w czwartkowym meczu.

    Nie jest to koniec tarapatów Barcelony. W środowym treningu udziału nie wziął również Marcus Rashford. Szybko okazało się, że Anglik podczas ostatniego meczu ligowego z Majorką ucierpiał na tyle, że z powodu dyskomfortu w lewym kolanie na pewno nie zagra z Atletico. W przypadku wypożyczonego z Manchesteru United skrzydłowego klub nie miał zamiaru niczego ukrywać, a jego absencja została oficjalnie ogłoszona.

    Mecz Barcelony z Atletico rozpocznie się w czwartek 12 lutego o godzinie 21:00 na stołecznym Wanda Metropolitano. Zwycięzca tego starcia w finale Pucharu Króla zagra z lepszym z pary Athletic Bilbao - Real Sociedad. Relacje z obu spotkań będą dostępne w serwisie Interia Sport.

    Dwaj piłkarze FC Barcelony w pasiastych, fioletowo-granatowych koszulkach z charakterystycznym logo na środku cieszą się na murawie podczas meczu, w tle nieostre sylwetki innych graczy i trybuny pełne kibiców.
    Marcus Rashford, Robert LewandowskiPetr David JosekEast News
    Hansi Flick
    Hansi FlickGONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFPAFP
    Piłkarz w fioletowo-granatowej koszulce sportowej z logo sponsora na tle stadionu, z wyrazem radości na twarzy i oklaskując rękoma
    Marcus RashfordJOSE BRETONAFP
