Od początku 2026 roku FC Barcelona prezentuje imponującą formę. Mistrz Hiszpanii przegrał zaledwie jeden z 11 rozegranych spotkań, zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a także wygrał drugie w tym sezonie "El Clasico". Podopieczni Hansiego Flicka pokonali 3:2 Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, sięgając tym samym po pierwsze trofeum w tym sezonie.

Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego pozostaje tym samym w grze o poczwórną koronę. W lidze sytuacja prezentuje się względnie komfortowo. Katalończycy w ubiegły weekend wygrali 3:0 z Mallorcą, co pozwoliło im utrzymać fotel lidera z jednopunktową przewagą nad Realem.

Kolejnym wyzwaniem dla "Dumy Katalonii" będzie następny mecz w ramach Pucharu Króla. Barcelona dotychczas mierzyła się z niżej notowanymi przeciwnikami, lecz w półfinale na kibiców czeka już prawdziwy szlagier. O awans do wielkiego finału mistrz Hiszpanii zawalczy z Atletico Madryt.

Fatalne wieści przed walką o finał Pucharu Króla. Kolejna gwiazda wypada ze składu

Przed jednym z kluczowych spotkań tego sezonu Flick ma ciężki orzech do zgryzienia. Cały czas z zespołem nie trenuje Raphinha. Brazylijczyk w dalszym ciągu zmaga się z dolegliwościami doznanymi podczas meczu z Elche z ostatniego dnia stycznia.

Skrzydłowy podczas ostatnich zajęć ćwiczył jedynie na siłowni, co pokazuje, że problem z przeciążeniem mięśnia przywodziciela prawej nogi wciąż nie został naprawiony. A to mocno zmniejsza szansę na jego występ w czwartkowym meczu.

Nie jest to koniec tarapatów Barcelony. W środowym treningu udziału nie wziął również Marcus Rashford. Szybko okazało się, że Anglik podczas ostatniego meczu ligowego z Majorką ucierpiał na tyle, że z powodu dyskomfortu w lewym kolanie na pewno nie zagra z Atletico. W przypadku wypożyczonego z Manchesteru United skrzydłowego klub nie miał zamiaru niczego ukrywać, a jego absencja została oficjalnie ogłoszona.

Rozwiń

Mecz Barcelony z Atletico rozpocznie się w czwartek 12 lutego o godzinie 21:00 na stołecznym Wanda Metropolitano. Zwycięzca tego starcia w finale Pucharu Króla zagra z lepszym z pary Athletic Bilbao - Real Sociedad. Relacje z obu spotkań będą dostępne w serwisie Interia Sport.

Marcus Rashford, Robert Lewandowski Petr David Josek East News

Hansi Flick GONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Marcus Rashford JOSE BRETON AFP

"Wielki mecz w Portugalii". Eksperci szczerze o Polakach w FC Porto. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport