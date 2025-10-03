Barcelona w szoku. Pożegnanie z Lewandowskim. Nagle wszystko się zmieniło

W pierwszym składzie FC Barcelony Ansu Fati zadebiutował w 2019 roku. Miał wówczas zaledwie 16 lat. Już wtedy wiadomo jednak było, że to gracz o nieprzeciętych umiejętnościach, który w przyszłości może stać się kolejnym supergwiazdorem "Dumy Katalonii".

Tego typu opinie nasiliły się bardzo szybko, bowiem niespełna tydzień po swoim pierwszym występie w La Lidze Fati mógł pochwalić się także debiutanckim golem w meczu z Osasuną. W kolejnej kolejce Barcelona podejmowała Valencię i w tym starciu nastoletni Hiszpan znów błysnął ogromnym geniuszem, zdobywając bramkę i zaliczając asystę. Pod koniec 2019 roku udało mu się także strzelić swojego pierwszego, a zarazem zwycięskiego dla "Dumy Katalonii" gola w Lidze Mistrzów. Fati uczynił to w meczu z Interem Mediolan, w którym otrzymał od Ernesto Valverde raptem 5 minut. Sezon 2019/2020 "wonderkid" zakończył ostatecznie z dorobkiem 8 goli oraz 1 asysty w 33 spotkaniach.

Największą zmorą tak wielkich talentów są wszelkiego rodzaju kontuzje. Te niestety zdecydowanie nie omijały Ansu Fatiego. W sezonie 2020/2021 opuścił on aż 64 spotkania z powodu kontuzji łąkotki. Podobnie sprawa miała się w późniejszych latach, kiedy to genialnym nastolatek z Barcelony musiał mierzyć się z mniejszymi, lub też większymi urazami. Dotychczas, przez wszelkiego rodzaju kontuzje, opuścił on aż 131 oficjalnych spotkań.

Fati "wraca do żywych" po wypożyczeniu do AS Monaco. Te liczby robią wielkie wrażenie

Problemy z licznymi kontuzjami przekładały się niestety na poziom gry zawodnika. Z biegiem czasu Ansu Fati przestał przypominać "złote dziecko" piłki nożnej, choć wciąż potrafił zapisać się w protokole meczowy poprzez gola, bądź też asystę. Ostatecznie w sezonie 2023/2024 został on wypożyczony do Brighton, jednak ten eksperyment zdecydowanie nie wniósł powiewu świeżości do jego piłkarskiej kariery.

Po powrocie do Barcelony, zarządzanej już przez Hansiego Flicka, Fati pełnił rolę zawodnika rezerwowego. W sezonie 2024/2025 zameldował się on na boisku raptem 11 razy, notując niespełna 300 minut. Pożegnanie Hiszpańskiego skrzydłowego z Robertem Lewandowskim i spółką było więc niemal pewne.

Wraz z nadejściem letniego okna transferowego FC Barcelona zdecydowała się wypożyczyć Ansu Fatiego do AS Monaco. Klub z Księstwa dostał ponadto możliwość wykupienia Hiszpana, gdyby ten spełnił pokładane w nim nadzieje. Co prawda, wciąż jest za wcześnie na podjęcie tak ważnych decyzji, lecz sam zainteresowany póki co wyraźnie informuje otoczenie, że w nowych barwach czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie.

22-letni Hiszpan po raz pierwszy przywdział koszulkę klubu z Księstwa 18 września, przy okazji meczu Ligi Mistrzów z Clubem Brugge. Monaco co prawda przegrał to starcie aż 1:4, lecz wchodzący z ławki Fati stał się autorem jedynego gola francuskiej ekipy w spotkaniu.

Trzy dni później Fati ponownie zaliczył występ z ławki w ligowym spotkaniu przeciwko FC Metz. Już niespełna minutę po wejściu na boisku strzelił on gola na 2:1, aby w 83. minucie meczu, znów przy remisowym rezultacie, ponownie wyprowadzić swój zespół na jednobramkowe prowadzenie. Ostatecznie Monaco wygrało to spotkanie 5:2, a to dzięki Fatiemu, który aż dwukrotnie dał swoim kolegom impuls do dalszej walki. Tydzień później Fati ponownie wpisał się na listę strzelców w przegranym 1:3 spotkaniu z FC Lorient. Jego świetna passa zakończyła się dopiero 1 października, kiedy to wyszedł on w podstawowym składzie na mecz LM z Manchesterem City, który zakończył się remisem 2:2.

Tym sposobem w pierwszych 4 meczach w barwach AS Monaco Ansu Fati zaliczył 4 trafienia do bramki rywali. Nic więc dziwnego, że został on wybrany zawodnikiem miesiąca w klubie z Księstwa. Młody Hiszpan dał również wyraźnie do zrozumienia, że wciąż drzemie w nim ogromny potencjał, który przy odrobinie szczęścia może wprowadzić go na wyżyny światowego futbolu.

Robert Lewandowski i Ansu Fati razem na treningu FC Barcelony LLUIS GENE / AFP AFP

Ansu Fati i Paul Pogba w barwach AS Monaco Marc Atkins Getty Images

Ansu Fati w barwach AS Monaco Jean Catuffe Getty Images

