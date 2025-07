Barcelona w szoku, "gigantyczny gniew". Mistrzowie Hiszpanii pod ścianą, muszą działać natychmiast

FC Barcelona po zakontraktowaniu nowego bramkarza, Joana Garcii, skupiła się na próbie wzmacniania ofensywy i czym prędzej ruszyła do negocjacji ws. sprowadzenia na Camp Nou nowego lewoskrzydłowego.

Faworyt był tu jeden - Nico Williams , gwiazdor Athletiku Bilbao, który już rok temu, po Euro 2024, znalazł się na celowniku "Barcy", ale ostatecznie pozostał w Kraju Basków. Tym razem jednak miało być zupełnie inaczej - wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że jego przenosiny do Katalonii dojdą do skutku.

Wtedy nadszedł 4 lipca i informacja, że... Williams przedłuża swoją umowę z ekipą z San Mames aż do 2035 roku . Hiszpańska prasa prędko opisała, jak wyglądała reakcja na taki przebieg zdarzeń w "Blaugranie".

Lluis Miguelsanz ze "Sportu" napisał wprost, że w szeregach włodarzy FCB zapanował "gigantyczny gniew" i poczucie, że Barcelona została po prostu wykorzystana jako pretekst do podbicia kwot w negocjacjach gracza z "Los Rojiblancos" w kwestii prolongaty dotychczasowej umowy.

Miguelsanz wskazuje, że potraktowano to jako "ostateczny podstęp, który pozostawił Barcelonę na spalonym". Po ponad dwóch tygodniach wytężonych negocjacji FCB musi teraz przejść do planu B i C - czyli na ten moment Luisa Diaza oraz Marcusa Rashforda.