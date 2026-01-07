Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona w Arabii, pilna informacja dla "Lewego" i spółki. Powrót po 14 latach

Tomasz Chabiniak

Za nami losowanie 1/8 finału Copa del Rey. Tytułu w tych rozgrywek broni FC Barcelona. Robert Lewandowski i spółka przebywają obecnie w Arabii Saudyjskiej, ale zapewne czekali na ważną informację z Madrytu. W sali im. Luisa Aragonesa odbyła się stosowna ceremonia. W tym artykule przedstawiamy zestawienia, które kibice obejrzą już w przyszłym tygodniu.

Piłkarz w stroju FC Barcelony na tle zbliżenia na kartkę z nazwą klubu wyciąganą podczas losowania.
Robert Lewandowski i karteczka z losowania Copa del ReyJOSE MANUEL ALVAREZ REY/JOSE BRETON/NurPhotoEast News

Już w dniach 13-15 stycznia zostanie rozegrana 1/8 finału Copa del Rey. W dalszym ciągu o awansie będzie decydować jedno spotkanie, a nie dwumecz (te dopiero w półfinałach). W środę o 13:00 w sali im. Luisa Aragonesa w siedzibie Real Federacion Espanola de Futbol rozpoczęło się losowanie par najbliższej rundy, od której do gry wchodzi też system Video Assistant Referee (VAR).

Drużyny biorące udział w rozpoczynającym się dziś turnieju o Superpuchar Hiszpanii otrzymały najwyższe rozstawienie, dzięki czemu uniknęły rywali z LaLiga. Zostały połączone z tymi z koszyka C, zawierającego wyłącznie zespoły z drugiego szczebla rozgrywkowego.

Koszyk A: Barcelona, Real Madryt, Atletico, Athletic.

Copa B (Primera Division): Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna, Alaves, Rayo Vallecano.

Copa C (Segunda Division): Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos, Albacete.

Jako pierwsze zostało wylosowane Deportivo la Coruna, do którego los dołączył Atletico Madryt. Następnie do Racingu Santander trafiła się FC Barcelona - "Duma Katalonii" nie grała z tym oponentem od jego spadku w 2012 roku. Dla Leonesa przypadł Athletic Club, a dla Albacete Real Madryt. Poniżej prezentujemy też zestawienia wyłonione chwilę później.

Pary 1/8 finału Pucharu Króla 2025/2026:

Deportivo la Coruna - Atletico Madryt
Racing Santander - FC Barcelona
Cultural Leonesa - Athletic Club
Albacete - Real Madryt
Burgos - Valencia
Real Betis - Elche
Real Sociedad - Osasuna
Deportivo Alaves - Rayo Vallecano

