Zarząd FC Barcelona wespół z trenerem Hansim Flickiem zadecydował - pozycji bramkarza należy się odświeżenie i odmłodzenie, a co za tym idzie, konieczne było sprowadzenie do klubu nowego golkipera.

Padło w tym przypadku na 24-letniego Joana Garcię , którego w roli zmiennika ma wspierać dużo bardziej doświadczony Wojciech Szczęsny. Wykreślony z planów "Blaugrany" miał zostać Inaki Pena i - co jeszcze do niedawna wydawało się nie do pomyślenia - Marc-Andre ter Stegen .

Jak ujawnił w programie "Directo Gol" Albert Fernandez, "Obywatele" mogą pokusić się o ściągnięcie bramkarza, ale jest jeden konkretny warunek - musiałby on mieć status wolnego agenta . To zaś oznacza, że wcześniej ter Stegen powinien rozwiązać umowę z "Barcą" za porozumieniem stron.

Mistrzowie Hiszpanii nie są na razie skłonni do takiego rozwiązania - wszak za wytransferowanie reprezentanta Niemiec mogliby otrzymać minimum kilkanaście milionów euro - natomiast jest to zawsze lepsza opcja, niż trzymanie na ławce przez trzy lata gracza, który pobiera niemałą pensję. Im bliżej będzie zamknięcia letniego okienka, tym takie rozstrzygnięcie będzie wydawać się coraz bardziej kuszące.

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, co czekałoby ter Stegena w szatni "The Citizens" - ekipa z Manchesteru ma na ten moment w swym składzie bowiem już trzech bramkarzy. W czerwcu z klubem związał się Marcus Bettinelli, a dodatkowo do dyspozycji Pepa Guardioli pozostaje też Stefan Ortega i - pełniący rolę "jedynki" - Ederson, który jednak ostatnio był dosyć mocno krytykowany za swoją formę. "Mats" może mimo wszystko wpaść z deszczu pod rynnę, choć szansę na częstsze występy i tak wydają się tu większe niż w FCB...