Barcelona ucieka Realowi. Złoty cios na Camp Nou. Lewandowski gotowy na Albanię

Łukasz Żurek

Barcelona pokonała 1:0 Rayo Vallecano w 29. kolejce La Liga. Bramkę na wagę triumfu zdobył przed przerwą kapitan mistrzów Hiszpanii, Ronald Araujo. Dzięki wygranej "Duma Katalonii" umocniła się na pozycji lidera. Nad drugim w tabeli Realem Madryt ma już siedem punktów przewagi. Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowej jedenastce, ale na drugą połowę nie wyszedł. Jest w pełni sił i czeka już na czwartkową batalię z Albanią.

Ronald Araujo w stroju FC Barcelony wykonuje gest podczas meczu na stadionie pełnym kibiców w 24. minucie spotkania.
Ronald Araujo na liście strzelców. Była 24. minuta spotkania JOSEP LAGOAFP

Dla fanów Barcelony Idealny plan na niedzielne popołudnie rysował się klarownie: zwycięstwo nad Rayo Vallecano i wyczekiwanie na wieczorne derby Madrytu. Tam Real, jak wierzą "cules", stracić ma punkty w konfrontacji z Atletico. Łatwiejsza do realizacji wydawała się pierwsza część planu.

W wyjściowej jedenastce mistrzów Hiszpanii po raz kolejny pojawił się Robert Lewandowski. Hansi Flick liczył na to, że po dwóch golach strzelonych Newcastle w Lidze Mistrzów polski snajper pójdzie za ciosem. Jak się miało okazać, ta prognoza trafiła w próżnię.

Romano ogłosił ws. Lewandowskiego. To się dzieje, kluczowy moment

Lewandowski zdjęty z murawy po 45 minutach. Barcelona z kompletem punktów na Camp Nou

Spotkanie mogło się rozpocząć dla obrońców tytułu katastrofalnie. Już w pierwszej minucie sam przed Joanem Garcią znalazł się Carlos Martin. Z kilku metrów uderzył jednak prosto w bramkarza i skończyło się niczym.

Golkiper Barcelony wrócił do gry, mimo że jeszcze kilkadziesiąt godzin temu okres jego rekonwalescencji szacowano na minimum dwa tygodnie. Miał to być efekt urazu, którego 24-latek nabawił się w starciu z Newcastle. W ostatnich minutach meczu na boisku zameldował się wówczas Wojciech Szczęsny.

Robert Lewandowski i trener Hansi Flick
La Liga

Jednak przełom. Lewandowski latem wróci do Niemiec. Flick podjął twardą decyzję

    Największą ochotę do gry przejawiał od pierwszego gwizdka Raphinha. Efekt? W 8. minucie zobaczył żółtą kartkę za faul w niegroźnej sytuacji.

    Potem Brazylijczyk skupił się już tylko na piłce i przed przerwą zagroził bramce gości trzykrotnie. Najpierw oddał minimalnie niecelny strzał, gdy po błędzie defensorów stanął oko w oko z Augusto Batallą. Później golkiper gości z trudem przeniósł futbolówkę nad poprzeczką po nieczystym uderzeniu reprezentanta "Canarinhos". A na deser on sam trafił w poprzeczkę.

    Ale wtedy ekipa Hansiego Flicka była już na prowadzeniu. Na listę strzelców wpisał się grający dzisiaj z kapitańską opaską Ronald Araujo. Przymierzył głową po centrze z kornera i było 1;0.

    Lewandowski przez całe 45 minut pozostawał aktorem drugiego planu. Zaliczył zupełnie bezbarwny występ, myślami będąc już zapewne przy czwartkowym barażu z Albanią. Na drugą połowę nie wyszedł.

    Czy selekcjoner Jan Urban (z prawej) dzwonił do Sebastiana Walukiewicza? Trener Jacek Magiera twierdzi, że próba nawiązania kontaktu miała miejsce jesienią
    Reprezentacja

    Burza w kadrze. Piłkarz nie przyjedzie na baraże. Sensacyjne wyznanie trenera

      Po zmianie stron "Blaugrana" nie forsowała tempa. Zostawiała rywalom dużo miejsca do gry, czyhając na okazję do kontry. Nie zdobyła się jednak na zadanie drugiego ciosu.

      Zachowawcza gra mogła się zemścić po godzinie konfrontacji. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego groźnie głową uderzał wówczas Unai Lopez. Garcia intuicyjnie odbił piłkę, ale miał w tej sytuacji mnóstwo szczęścia.

      Kibice Barcelony moment grozy dwukrotnie przeżyli również w ostatnich minutach. W pewnym momencie piłkarze Rayo wychodzili trzech na jednego, mając przed sobą tylko bramkarza. W decydującym momencie przestrzelił jednak Alfonso Espino.

      Kilka chwil potem Garcia z najwyższym trudem wybronił kąśliwą próbę w wykonaniu Jorge de Frutosa.

      "Duma Katalonii" ostatecznie zgarnęła pełną pulę i umocniła się na pozycji lidera. Jej przewaga nad Realem wynosi obecnie już siedem punktów. I tak zostanie przynajmniej do późnego wieczora.

      Wojciech Szczęsny
      Reprezentacja

      To wisiało w powietrzu. Szczęsny na ratunek kadrze. "Na pewno warto spróbować"

        La Liga
        29. Kolejka
        22.03.2026
        14:00
        Zakończony
        Ronald Araujo
        24'
        Wszystko o meczu

        Składy drużyn

        FC Barcelona
        Rayo Vallecano
        Rezerwowi

        Statystyki meczu

        FC Barcelona
        1 - 0
        Rayo Vallecano
        Posiadanie piłki
        59%
        41%
        Strzały
        15
        8
        Strzały celne
        4
        4
        Strzały niecelne
        6
        3
        Strzały zablokowane
        5
        1
        Ataki
        104
        85
        piłkarz w niebiesko-granatowej koszulce FC Barcelony kontroluje piłkę, ścigany przez zawodnika w biało-czerwonym stroju zespołu przeciwnego na tle trybun pełnych kibiców
        Robert Lewandowski nie wzbogacił bramkowego dorobku w niedzielnym starciu z Rayo VallecanoMATTHIEU MIRVILLEAFP
        piłkarz Barcelony wyskakuje do piłki głową w polu karnym rywali, bramkarz w zielonym stroju stara się powstrzymać strzał, a obrońca w białej koszulce przygląda się akcji, wokół intensywnie kibicuje tłum na trybunach
        W taki sposób Ronald Araujo rozstrzygnął losy spotkania JOSEP LAGOAFP
        bramkarz w pomarańczowym stroju wykonuje efektowną interwencję, próbując wybić piłkę z pola karnego, otoczony przez zawodników obu drużyn podczas rozgrywki na tle pełnych trybun
        Joan Garcia uporał się z urazem mięśniowym i ponownie strzeże bramki mistrzów HiszpaniiALEJANDRO GARCIA PAP
