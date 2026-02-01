Barcelona triumfuje, ale co się stało z Pajor. Pięć goli, klasyk na horyzoncie

Kilka dni temu kobiecy zespół FC Barcelona wywalczył Superpuchar Hiszpanii. Walnie do tego sukcesu przyczyniła się Ewa Pajor, która zdobyła gola w półfinałowym starciu z Athletic Bilbao (3:1). W finale "Duma Katolonii" wygrała z Realem Madryt (2:0). Polka świętowała zdobycie trofeum, ale na listę strzelczyń się nie wpisała.

Pewne zwycięstwo Barcelony. Pajor bez gola

Teraz piłkarki Barcelony wróciły na ligowe boiska, w których kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Drużyna ma na swoim koncie 48 punktów i 10 "oczek" przewagi nad drugim Realem. W niedzielę (1 lutego) zespół zmierzył się z szóstą w tabeli Sevillą. Podopieczne Pere Romeu losy meczu praktycznie rozstrzygnęły już w pierwszej połowie. W 24. minucie na listę strzelczyń wpisała się Kika Nazareth, a siedem minut później wynik na 2:0 podwyższyła Sydney Schertenleib.

Gospodynie w drugiej połowie dominowały. W 63. minucie Salma Paralluelo także wpisała się na listę strzelczyń. W tym momencie Ewy Pajor nie było już na placu gry. Polka opuściła boisko minutę wcześniej, a jej miejsce zajęła Alexia Putellas. Kwadrans przed końcem meczu było już 4:0. Drugiego gola strzeliła Nazareth. Sevilla grał bardzo ambitne i walczyła o honorowe trafienie. Udało się to uczynić w końcówce spotkania za sprawą trafienia Alby Cerrato.

Niedzielny mecz był dla Barcelony przetarciem przed czwartkowym El Classico w ćwierćfinale Copa de la Reina. To spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00.

Liga F - 18. kolejka

FC Barcelona - Sevilla 4:1

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor JOSEP LAGO AFP

Real Madryt - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports