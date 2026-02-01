Barcelona triumfuje, ale co się stało z Pajor. Pięć goli, klasyk na horyzoncie
Kobiecy zespół FC Barcelona kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w ligowych rozgrywkach. W niedzielne popołudnie Ewa Pajor i spółka podejmowały na własnym stadionie Sevillę. Reprezentantka Polski wyszła na boisko w pierwszym składzie, ale to jej koleżanki odegrały dużo ważniejsze role.
Kilka dni temu kobiecy zespół FC Barcelona wywalczył Superpuchar Hiszpanii. Walnie do tego sukcesu przyczyniła się Ewa Pajor, która zdobyła gola w półfinałowym starciu z Athletic Bilbao (3:1). W finale "Duma Katolonii" wygrała z Realem Madryt (2:0). Polka świętowała zdobycie trofeum, ale na listę strzelczyń się nie wpisała.
Pewne zwycięstwo Barcelony. Pajor bez gola
Teraz piłkarki Barcelony wróciły na ligowe boiska, w których kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Drużyna ma na swoim koncie 48 punktów i 10 "oczek" przewagi nad drugim Realem. W niedzielę (1 lutego) zespół zmierzył się z szóstą w tabeli Sevillą. Podopieczne Pere Romeu losy meczu praktycznie rozstrzygnęły już w pierwszej połowie. W 24. minucie na listę strzelczyń wpisała się Kika Nazareth, a siedem minut później wynik na 2:0 podwyższyła Sydney Schertenleib.
Gospodynie w drugiej połowie dominowały. W 63. minucie Salma Paralluelo także wpisała się na listę strzelczyń. W tym momencie Ewy Pajor nie było już na placu gry. Polka opuściła boisko minutę wcześniej, a jej miejsce zajęła Alexia Putellas. Kwadrans przed końcem meczu było już 4:0. Drugiego gola strzeliła Nazareth. Sevilla grał bardzo ambitne i walczyła o honorowe trafienie. Udało się to uczynić w końcówce spotkania za sprawą trafienia Alby Cerrato.
Niedzielny mecz był dla Barcelony przetarciem przed czwartkowym El Classico w ćwierćfinale Copa de la Reina. To spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00.
Liga F - 18. kolejka
FC Barcelona - Sevilla 4:1