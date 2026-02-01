Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona triumfuje, ale co się stało z Pajor. Pięć goli, klasyk na horyzoncie

Maciej Brzeziński

Kobiecy zespół FC Barcelona kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w ligowych rozgrywkach. W niedzielne popołudnie Ewa Pajor i spółka podejmowały na własnym stadionie Sevillę. Reprezentantka Polski wyszła na boisko w pierwszym składzie, ale to jej koleżanki odegrały dużo ważniejsze role.

Piłkarka w stroju FC Barcelona z logo sponsora na piersi, patrząca w bok na tle stadionu z flagą klubową w tle.
Ewa Pajor bez gola w starciu z SevilląRUBEN DE LA ROSAAFP

Kilka dni temu kobiecy zespół FC Barcelona wywalczył Superpuchar Hiszpanii. Walnie do tego sukcesu przyczyniła się Ewa Pajor, która zdobyła gola w półfinałowym starciu z Athletic Bilbao (3:1). W finale "Duma Katolonii" wygrała z Realem Madryt (2:0). Polka świętowała zdobycie trofeum, ale na listę strzelczyń się nie wpisała.

Pewne zwycięstwo Barcelony. Pajor bez gola

Teraz piłkarki Barcelony wróciły na ligowe boiska, w których kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Drużyna ma na swoim koncie 48 punktów i 10 "oczek" przewagi nad drugim Realem. W niedzielę (1 lutego) zespół zmierzył się z szóstą w tabeli Sevillą. Podopieczne Pere Romeu losy meczu praktycznie rozstrzygnęły już w pierwszej połowie. W 24. minucie na listę strzelczyń wpisała się Kika Nazareth, a siedem minut później wynik na 2:0 podwyższyła Sydney Schertenleib.

Gospodynie w drugiej połowie dominowały. W 63. minucie Salma Paralluelo także wpisała się na listę strzelczyń. W tym momencie Ewy Pajor nie było już na placu gry. Polka opuściła boisko minutę wcześniej, a jej miejsce zajęła Alexia Putellas. Kwadrans przed końcem meczu było już 4:0. Drugiego gola strzeliła Nazareth. Sevilla grał bardzo ambitne i walczyła o honorowe trafienie. Udało się to uczynić w końcówce spotkania za sprawą trafienia Alby Cerrato.

Niedzielny mecz był dla Barcelony przetarciem przed czwartkowym El Classico w ćwierćfinale Copa de la Reina. To spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00.

Liga F - 18. kolejka

FC Barcelona - Sevilla 4:1

Piłkarka drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, wyrażająca silne emocje, stojąca na tle boiska sportowego. Kobieta w koszulce klubowej z szeroko otwartymi ustami i zaciśniętymi pięściami, w tle rozmyte sylwetki kibiców i elementy stadionu.
Ewa PajorRUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodniczka piłki nożnej w stroju FC Barcelona wykonuje gest wskazujący podczas meczu, w tle widoczne zamazane sylwetki innych zawodniczek i trybuny.
Ewa PajorCarla Botica/ShutterstockEast News
Ewa Pajor
Ewa PajorJOSEP LAGOAFP
