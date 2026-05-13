Barcelona trafiona w Kraju Basków. "Lewy" bezradny. Fatalna seria Szczęsnego

Outsider ze strefy spadkowej podejmował mistrza Hiszpanii, robiąc dla niego przed pierwszym gwizdkiem szpaler. Pytanie o faworyta wydawało się zbędne. Z obozu Barcelony płynęły zapewnienia o maksymalnym zaangażowaniu i gotowości do gry o pełną pulę.

Motywacją miała być granica 100 punktów w sezonie. By sięgnąć tego pułapu, "Duma Katalonii" musiała wygrać wszystkie trzy mecze do końca cyklu. Ci, którzy lubują się w teoriach spiskowych, wieszczyli jednak... triumf Deportivo Alaves.

Szczęsny z Lewandowskim na murawie od pierwszej minuty. Barcelona potyka się w stolicy Kraju Basków

Skąd prognoza zwycięstwa niżej notowanych gospodarzy? "Blaugrana" rzekomo nie miała ochoty pomagać Espanyolowi, który również toczy zaciekłą batalię o uniknięcie degradacji.

W wyjściowej jedenastce Katalończyków pojawili się obaj Polacy. Robert Lewandowski (tym razem w roli kapitana) był głodny gry po kilkunastu minutach spędzonych na murawie w El Clasico. Z kolei Wojciech Szczęsny liczył na pierwsze w tym sezonie czyste konto bramkowe.

Od pierwszych minut gospodarze ruszyli do zdecydowanych ataków. Nie przełożyło się to jednak na klarowne sytuacje bramkowe. Polski golkiper interweniował kilka razy na przedpolu, ale nie został zmuszony do ekstremalnego wysiłku.

Mistrzowie Hiszpanii konsekwentnie budowali atak pozycyjny, ale również bez efektu. Kiedy wydawało się, że pierwsza odsłona zakończy się bezbramkowo, padł gol dla gospodarzy. Po centrze z kornera futbolówka trafiła do Ibrahima Diabate, ten uderzył wolejem z siedmiu metrów i było 1:0!

W drugiej odsłonie piłkarze Barcelony nie próbowali położyć rywala na łopatki za wszelką cenę. Szukali okazji do zadania ciosu, ale bez przesadnej determinacji. Taka postawa nie mogła gospodarzom przysporzyć problemów.

Baskowie nie ograniczali się do pilnowania korzystnego rezultatu. Mieli przynajmniej trzy okazje do podwyższenia prowadzenia. Dwukrotnie "Dumę Katalonii" ratował jednak Szczęsny, a po kąśliwym strzale Jona Guridiego piłka otarła się o zewnętrzną stronę słupka.

Dzięki wygranej Deportivo Alaves uciekło ze strefy spadkowej. Nieco wcześniej domowy mecz z Athletikiem Bilbao wygrał też Espanyol (2:0). Ale wciąż... nie może być pewny zachowany miejsca w elicie.

Statystyki meczu Alaves 1 - 0 FC Barcelona Posiadanie piłki 27% 73% Strzały 9 8 Strzały celne 3 0 Strzały niecelne 3 5 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 69 140

Robert Lewandowski zaliczył tym razem całe spotkanie w roli kapitana, ale drogi do bramki rywala nie znalazł ADRIAN RUIZ-HIERRO PAP

Losy spotkania tuż przed przerwą rozstrzygnął gol Ibrahima Diabate ADRIAN RUIZ-HIERRO PAP

Ani przez moment nie było wątpliwości, która drużyna w środowy wieczór walczy o życie ANDER GILLENEA AFP

