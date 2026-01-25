Barcelona szykuje wielki transfer. Na to czekał Lewandowski. Hiszpanie przekazują

W 2026 roku FC Barcelona zgarnęła już jedno trofeum. Na początku stycznia zespół prowadzony przez Hansiego Flicka pokonał 3:2 Real Madryt i sięgnął po Superpuchar Hiszpanii. W niedzielne popołudnie Barcelona rozegra mecz 21. kolejki La Liga, gdzie kwestia mistrzostwa nadal jest otwarta.

Podobnie jak w Lidze Mistrzów. Tam kataloński klub fazę ligową zakończy starciem z FC Kopenhagą. Obecnie wszystkie działania są nakierowane na trwający sezon, jednak Joan Laporta i Deco powoli myślą nad kadrą, z którą trener będzie pracował latem. Być może dołączy do niej jeden z gwiazdorów Premier League.

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? Tomasz Hajto komentuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W Barcelonie szykuje się hitowa transakcja, to nieuniknione. Lewandowski już wie

Mowa o Bernardo Silvie. 104-krotny reprezentant Portugalii odejdzie z Manchesteru City 30 czerwca, wtedy wygaśnie jego kontrakt. W 2017 roku "Obywatele" zapłacili za niego AS Monaco okrągłe 50 milionów euro. W tej kampanii Silva rozegrał do tej pory 31 meczów. Strzelił w nich jednego gola i zanotował cztery asysty.

31-latek to prawdziwy żołnierz Pepa Guardioli. Świetnie odnajduje się w technicznej, kombinacyjnej grze, która idealnie wpisuje się w DNA katalońskiego klubu. Ponoć sam piłkarz daje już jasne sygnały. "Bernardo Silva jest uwielbiany przez Barcelonę" - pisze kataloński "Sport".

"Już dał o sobie znać swoją preferencją dołączenia do Barcelony za pośrednictwem swojego agenta, Jorge Mendesa, czekając na decyzję zarządu" - dodano. Portugalczyk mógłby trafić na Camp Nou za darmo, na zasadzie wolnego transferu. Pytanie brzmi: Czy sama Barcelona chciałaby takiego zawodnika?

"Wcale nie jest jasne, czy zamierzają go zatrudnić. Nikt nie wątpi w jego ogromną jakość i że przed nim jeszcze lata kariery, ale źródła z klubu mówią, że obecnie nie ma zamiaru podpisywać zawodników do środka pola" - napisano.

Jednocześnie jest to naprawdę kusząca opcja. Silva regularnie bywa w Barcelonie, gdzie mieszkają jego bliscy. Sam Laporta również wie, że Portugalczyk jest chętny na przenosiny. Nie bez powodu "Sport" jego sytuację określa "jedną z największych okazji przyszłego lata". Z takiego kompana z pewnością ucieszyłby się Robert Lewandowski. Plotki o transferze piłkarza City do Katalonii pojawiają się w mediach regularnie od kilku lat. Być może teraz przyjdzie moment, kiedy Bernardo Silva trafi do Barcelony.

Hansi Flick AFP

Bernardo Silva Conor Molloy AFP

Joan Laporta, 14.01.2025 r. AFP7 vía Europa Press East News