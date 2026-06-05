Barcelona szykuje transferowy hit, gwiazdor już chętny. Zaporowa cena

FC Barcelona zakończyła sezon 2025/2026 w roli triumfatora dwóch rozgrywek - Superpucharu Hiszpanii oraz Primera Division. Choć to bez wątpienia świetny wynik, to na tym ambicje "Dumy Katalonii" się nie kończą.

Marzeniem wszystkich osób skupionych wokół klubu jest sięgnięcie po wielu latach przerwy po kolejny puchar Ligi Mistrzów - by jednak to zadanie stało się choć odrobinę łatwiejsze, "Blaugrana" będzie musiała się dość znacząco wzmocnić. Potencjalnych hitów transferowych może być tu co najmniej kilka.

FC Barcelona w zakupowym szale. Klub myśli wielotorowo

5 czerwca "Mundo Deportivo" zamieściło na swojej pierwszej stronie tytuł "Superpojedynek", który odnosił się do działań "Barcy" i Atletico Madryt w związku z trzema graczami: Julianem Alvarezem, Bernardo Silvą oraz Markiem Cucurellą.

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Zwłaszcza przykład tego ostatniego zrobił się nader interesujący, bowiem okazuje się, że w przypadku obsady lewej obrony FCB ma jeszcze swój plan B - a jest nim pozyskanie z Juventusu Andrei Cambiaso.

Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira, futbolista ten jest wręcz "zafascynowany" możliwością dołączenia do ekipy z Camp Nou. Problemem jest jednak to, ile ma żądać za niego "Stara Dama".

Według Javiera Gascona z "Mundo Deportivo" defensor ma być wyceniany nawet na 50 mln euro - Schira podaje jednak dużo mniejszą kwotę, wynoszącą ok. 30 mln euro. Niemniej podobna suma już niedawno sprawiła, że w Barcelonie zupełnie przygasł entuzjazm dotyczący potencjalnego wykupienia Marcusa Rashforda z Manchesteru United, więc i tu może to być wręcz zaporowy wymóg.

Andrea Cambiaso ma kontrakt z Juventusem ważny jeszcze przez kilka lat

Andrea Cambiaso to wychowanek Genoi, który do "Juve" trafił pierwotnie latem 2022 roku, zaliczając potem też wypożyczenie do Bologna FC. W ostatniej kampanii wystąpił dla drużyny z Turyny w 47 meczach, notując trzy gole oraz pięć asyst. Jego obecna umowa ważna jest aż do 2029 roku, więc "Bianconeri" z całą pewnością nie mają noża na gardle w kwestii jego sprzedaży.

Nicola Zalewski i Andrea Cambiaso Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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