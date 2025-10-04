Barcelona szykuje pożegnanie Lewandowskiego. Oto lista potencjalnych następców Polaka

W tym sezonie Robert Lewandowski do tej pory tylko trzykrotnie wychodził na murawę jako zawodnik wyjściowej jedenastki. Flick coraz częściej stawia na 25-letniego Ferrana Torresa. To Hiszpan od pierwszej minuty rozpoczął środowe spotkanie przeciwko Paris Saint-Germain.

Mimo to kapitan reprezentacji Polski udowadnia, że wciąż jest ważnym ogniwem zespołu. Świadczą o tym przede wszystkim cztery zdobyte bramki w trwającej kampanii. Jednocześnie włodarze Barcelony zdają sobie sprawę z wieku Lewandowskiego. Choć jego forma nadal jest świetna, to w dłuższej perspektywie mistrzowie Hiszpanii muszą sięgnąć po nową "dziewiątkę" jego pokroju.

Aż trudno uwierzyć, kto może zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie

Tematem tym zajął się kataloński "Sport". "Robert Lewandowski dał Barcelonie tak wiele, że zasłużył na to, by kontynuować jeszcze jeden sezon w jej barwach. Ma jednak 37 lat i to od klubu zależy, czy poszuka dla niego zastępstwa" - napisano.

Przy okazji tamtejsi dziennikarze utworzyli zestawienie potencjalnych następców byłego napastnika Lecha Poznań. Wśród nich znalazło się miejsce dla dosyć nieoczywistego piłkarza. Jest nim Harry Kane.

W 2023 roku Bayern Monachium wykupił angielskiego gwiazdora z Tottenhamu za około 100 milionów euro. Latem przyszłego roku Kane skończy 33 lata. Według "Sportu" jego wiek nie byłby przeszkodą. "Nie potrzebuje listu polecającego. Anglik jest strzelcem bramek i choć dobrze czuje się w Bayernie, to w swoim kontrakcie ma już zagwarantowaną klauzulę "minus" na wypadek, gdyby chciał zdobyć nowe doświadczenia. Barcelona podpisała kontrakt z Lewandowskim już w ten sposób, gdy Polak miał 33 lata i prawda jest taka, że wyszło mu to na dobre" - czytamy.

Przypomnijmy, kiedy Harry Kane trafił do Bayernu, od razu zastanawiano się, czy będzie w stanie pobić rekord strzelecki Bundesligi należący do Lewandowskiego (41 goli). Skończyło się na 36 trafieniach. Anglika i Polaka niejednokrotnie porównywano pod względem skuteczności czy techniki. Do tej pory obaj należą do czołówki najlepszych napastników świata.

Kane to nie jedyny zawodnik, którego przymierza się na zmiennika Roberta Lewandowskiego.

Oto kompletna lista napastników, po których według "Sportu" może sięgnąć Barcelona:

Julian Alvarez Erling Haaland Dusan Vlahović Serhou Guirassy Harry Kane Lautaro Martinez Moise Kean Benjamin Sesko Etta Eyong

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta PAU BARRENA AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu trener Hansi Flick oraz polski napastnik Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Rex Features/East News Maciej Rogowski/SOPA Images/Shut East News

Ferran Torres (z prawej) wcielił się w FC Barcelona rolę numeru dziewięć pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP