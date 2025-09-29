Barcelona szuka nowego napastnika, wielkie nazwisko w grze. Patrzą na Madryt

Robert Lewandowski po tym, jak doznał urazu na początku sezonu, złapał w końcu odpowiedni rytm w kolejnych meczach FC Barcelona i w swych ostatnich dwóch występach zdobył dwa kolejne gole dla "Blaugrany".

Polak - mimo rosnącej roli m.in. Ferrana Torresa - wciąż pozostaje istotnym elementem układanki Hansiego Flicka, ale nie można wykluczyć, że już za parę miesięcy pożegna się on z "Dumą Katalonii" - w czerwcu wygaśnie bowiem jego obecny kontrakt. "Barca" tymczasem musi odpowiednio zaplanować swoją przyszłość...

Alvarez następcą Lewandowskiego w FC Barcelona? Argentyńczyk na celowniku mistrzów Hiszpanii

Gdyby do prolongaty umowy "RL9" faktycznie nie doszło, to mistrzowie Hiszpanii zdają się mieć już bardzo poważnego kandydata na szpicę - o czym informuje David Bernabeu z "Diario Sport".

Mowa o... Julianie Alvarezie, a więc gwieździe jednych z najpoważniejszych rywali FCB w lidze, Atletico Madryt. Argentyńczyk był przypisywany do Barcelony jeszcze w zeszłym roku, ale teraz w jego temacie zrobiło się szczególnie głośny m.in. z powodu pięciu bramek jakie zdobył on ostatnio w zaledwie dwóch spotkaniach.

To jednak nie wszystko - Alvarez ma być swoistym faworytem prezydenta "Blaugrany", Joana Laporty, który był sympatykiem jego talentu jeszcze za czasów gry dla Manchesteru City. Kluczowe będą tu oczywiście też kwestie finansowe.

Alvarez kosztowałby krocie. Laporta będzie jednak zdeterminowany

Reprezentant "Albicelestes" jest wyceniany obecnie przez portal Transfermarkt na zawrotne 100 mln euro - niemniej Barcelona już nieraz pokazywała, że mimo konieczności manewrowania wśród rygorystycznych zasad Finansowego Fair Play była w stanie wydawać spore kwoty. Plus ewentualny rozbrat z Lewandowskim oznaczać będzie zwolnienie do budżetu kwoty 26 mln euro brutto przekazywanych dotychczas na poczet wynagrodzenia kapitana polskiej kadry...

Przyszły rok przyniesie wybory na prezydenta FCB - i Laporta bez dwóch zdań będzie podwójnie zmotywowany, by przyciągnąć do klubu w ramach transferów naprawdę duże nazwiska.

