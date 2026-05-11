Barcelona świętuje, a tu taka decyzja Flicka. Nie ma już odwrotu. Ostateczny wybór Niemca
Sezon w lidze hiszpańskiej jeszcze trwa, ale odpowiedź na najważniejsze pytanie już znamy. FC Barcelona po raz drugi z rzędu wywalczyła tytuł mistrzowski, a triumf przypieczętowała po zwycięstwie z Realem Madryt. Kilkanaście godzin po wielkim sukcesie z Hiszpanii nadeszły informacje dotyczące przyszłości architekta ostatnich sukcesów Blaugrany, a więc Hansiego Flicka. Niemiec miał podjąć ostateczną decyzję.
Kończący się sezon jest kolejnym dowodem na to, że Hansi Flick to jeden z najlepszych trenerów ostatnich lat. Niemiec ponownie poprowadził Barcelonę do sukcesów i choć dorobek jest nieco uboższy niż przed rokiem, w stolicy Katalonii mają powody do dużej radości. Blaugrana drugi tytuł mistrzów Hiszpanii z rzędu zapewniła sobie w niedzielny wieczór po zwycięstwie w El Clasico z Realem Madryt, co dla kibiców z Barcelony miało podwójne znaczenie.
Do rozegrania pozostały jeszcze trzy kolejki i tak naprawdę jedynym celem Dumy Katalonii może być zdobycie 100 punktów w ligowej tabeli. Jednak w barcelońskich gabinetach planowanie przyszłości może już ruszyć pełną parę. Nie jest tajemnicą, że aby podtrzymać passę sukcesów, zespołowi potrzebne są wzmocnienia, o których mówi się już od dłuższego czasu.
Flick podjął decyzję. Niemiec przedłuży kontrakt z FC Barcelona
Co jednak kluczowe dla całej społeczności z Katalonii, to fakt, że Flick już kilka tygodni temu wyraził chęć pozostania na dłużej w Barcelonie. Nie ma bowiem wątpliwości, że to w dużej mierze dzięki Niemcowi Blaugrana wróciła na zwycięskie tory, choć sytuacja kadrowa była daleka od ideału. Dlatego przedłużenie kontraktu szkoleniowca było i dla włodarzy i dla kibiców kwestią kluczową. Wszystko wskazuje na to, że niebawem dojdzie do oficjalnego ogłoszenia decyzji.
Zgodnie z najnowszymi informacjami "Mundo Deportivo" nie ma już odwrotu w tej sprawie, gdyż Flick miał zaakceptować wszystkie warunki nowego kontraktu i choć do doprecyzowania pozostały detale, Niemiec podjął decyzję o przedłużeniu umowy. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do końca sezonu 2027/28, ale zawarty został zapis o możliwym przedłużeniu kontrakty na kolejny rok, po spełnieniu konkretnych celów. Te przez hiszpańskich dziennikarzy nie zostały jednak ujawnione.
Do finalizacji "ustnej" umowy miało dojść podczas spotkania menedżera Flicka z dyrektorem sportowym Barcelony. Pini Zahavi i Deco spotkali się w poniedziałek i zgodnie z ustaleniami płynącymi z Hiszpanii, wszystko zaakceptować miał także Joan Laporta - sternik Blaugrany. Po takich informacjach kibice Barcelony mają podwójne powody do świętowania.