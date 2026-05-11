Barcelona świętuje, a tu taka decyzja Flicka. Nie ma już odwrotu. Ostateczny wybór Niemca

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Sezon w lidze hiszpańskiej jeszcze trwa, ale odpowiedź na najważniejsze pytanie już znamy. FC Barcelona po raz drugi z rzędu wywalczyła tytuł mistrzowski, a triumf przypieczętowała po zwycięstwie z Realem Madryt. Kilkanaście godzin po wielkim sukcesie z Hiszpanii nadeszły informacje dotyczące przyszłości architekta ostatnich sukcesów Blaugrany, a więc Hansiego Flicka. Niemiec miał podjąć ostateczną decyzję.

Hansi Flick podczas ceremonii odebrania pucharu za mistrzostwo Hiszpanii
Hansi FlickJOSE BRETONAFP

Kończący się sezon jest kolejnym dowodem na to, że Hansi Flick to jeden z najlepszych trenerów ostatnich lat. Niemiec ponownie poprowadził Barcelonę do sukcesów i choć dorobek jest nieco uboższy niż przed rokiem, w stolicy Katalonii mają powody do dużej radości. Blaugrana drugi tytuł mistrzów Hiszpanii z rzędu zapewniła sobie w niedzielny wieczór po zwycięstwie w El Clasico z Realem Madryt, co dla kibiców z Barcelony miało podwójne znaczenie.

Do rozegrania pozostały jeszcze trzy kolejki i tak naprawdę jedynym celem Dumy Katalonii może być zdobycie 100 punktów w ligowej tabeli. Jednak w barcelońskich gabinetach planowanie przyszłości może już ruszyć pełną parę. Nie jest tajemnicą, że aby podtrzymać passę sukcesów, zespołowi potrzebne są wzmocnienia, o których mówi się już od dłuższego czasu.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny zdobył kolejne mistrzostwo z FC Barcelona. Tak świętował na murawie
La Liga

Szczęsny nagle wkroczył do bramki. Obronił karnego. I to nie byle komu

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Flick podjął decyzję. Niemiec przedłuży kontrakt z FC Barcelona

Co jednak kluczowe dla całej społeczności z Katalonii, to fakt, że Flick już kilka tygodni temu wyraził chęć pozostania na dłużej w Barcelonie. Nie ma bowiem wątpliwości, że to w dużej mierze dzięki Niemcowi Blaugrana wróciła na zwycięskie tory, choć sytuacja kadrowa była daleka od ideału. Dlatego przedłużenie kontraktu szkoleniowca było i dla włodarzy i dla kibiców kwestią kluczową. Wszystko wskazuje na to, że niebawem dojdzie do oficjalnego ogłoszenia decyzji.

Zobacz również:

Stan wrzenia po "El Clasico". Przedstawiciele Realu wpadli w szał
La Liga

Zmasowany atak Realu. Wpadli w szał po porażce z Barceloną. "To cyrk i żart"

Igor Szarek
Igor Szarek

Zgodnie z najnowszymi informacjami "Mundo Deportivo" nie ma już odwrotu w tej sprawie, gdyż Flick miał zaakceptować wszystkie warunki nowego kontraktu i choć do doprecyzowania pozostały detale, Niemiec podjął decyzję o przedłużeniu umowy. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do końca sezonu 2027/28, ale zawarty został zapis o możliwym przedłużeniu kontrakty na kolejny rok, po spełnieniu konkretnych celów. Te przez hiszpańskich dziennikarzy nie zostały jednak ujawnione.

Do finalizacji "ustnej" umowy miało dojść podczas spotkania menedżera Flicka z dyrektorem sportowym Barcelony. Pini Zahavi i Deco spotkali się w poniedziałek i zgodnie z ustaleniami płynącymi z Hiszpanii, wszystko zaakceptować miał także Joan Laporta - sternik Blaugrany. Po takich informacjach kibice Barcelony mają podwójne powody do świętowania.

Hansi Flick, trener Barcelony
Hansi Flick, trener BarcelonyAFP
Mężczyzna o krótkich włosach i zarostem ubrany w granatową bluzę sportową z herbem klubu piłkarskiego oraz żółtym elementem, stoi na tle jasnych paneli sufitowych i patrzy poważnie w bok.
Hansi FlickJOSEP LAGOEast News
DJB. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Dyskusja ekspertów. WIDEO Polsat Box GoPOLSAT BOX GO
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja