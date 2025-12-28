Barcelona sięga po Polaka. Jest oficjalne potwierdzenie. "Ogromna duma"

Nawet osoby, które nie do końca interesują się futbolem, mogły usłyszeć o La Masii. Akademia piłkarska Barcelony to miejsce, do którego chce trafić wielu młodych piłkarzy i miejsce, w którym dorastało mnóstwo znanych zawodników. Obecnie zachwycać się można grą m.in. Lamine'a Yamala, który jest wychowankiem szkółki ze stolicy Katalonii. A największą "wizytówką" La Masii jest nie kto inny jak Leo Messi.

Rzecz jasna są również piłkarze, którzy przewinęli się przez akademię, ale większej kariery nie zrobili. La Masia sprawdza bowiem setki, o ile nie tysiące młodych talentów i tylko nieliczni mają szansę przebić się wyżej. Jednak każde zaproszenie do treningów w akademii jest ogromnym wyróżnieniem. Takowe otrzymał młody polski piłkarz, Kajetan Góral o czym poinformowała organizacja z kraju nad Wisłą, FutValley.

Polski nastolatek dostał zaproszenie od Barcelony. Wielkie wyróżnienie

FutValley jest współorganizatorem RCDE Football Camp Polska. To obozy piłkarskie organizowane w Polsce we współpracy z innym klubem z Barcelony, Espanyolem. O zaproszeniu Górala na treningi poinformowała w mediach społecznościowych wspomniana organizacja. "Kajetan został zaproszony na treningi w ośrodku treningowym Joana Gampera "La Masii" - to świetne potwierdzenie jego pracy i talentu" - czytamy we wpisie.

"Dla Kajetana to kolejny krok w wielkiej piłkarskiej drodze. Dla nas - ogromna duma i potwierdzenie, że to, co robimy, ma sens. Gratulacje, Kajetan. To dopiero początek" - napisano w dalszej części wpisu. W komentarzach nie zabrakło pochwał i gratulacji dla młodego zawodnika. Góral jest wychowankiem Szkoły Futbolu Staniątki.

"Z ogromną dumą chcemy podzielić się wiadomością, że Kajetan Góral, który trenował u nas do 2024 roku, został zaproszony na treningi do jednej z najsłynniejszych akademii piłkarskich świata FC Barcelona - La Masia. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy być częścią Twojej piłkarskiej drogi prowadzącej do tak wielkiego miejsca. To wyjątkowe wyróżnienie jest dowodem talentu, ciężkiej pracy, determinacji i wiary w marzenia. Kajetan - gratulujemy Ci z całego serca!" - napisano w mediach społecznościowych Szkółki Futbolu Staniątki.

