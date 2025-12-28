Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona sięga po Polaka. Jest oficjalne potwierdzenie. "Ogromna duma"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

FC Barcelona od wielu lat słynie z jednej z najlepszych szkółek piłkarskich na świecie. Akademia La Masia wykreowała wiele gwiazd współczesnego futbolu i nieustannie szuka kolejnych talentów. Również w Polsce. Niedawno pojawiły się informacje, że możliwość treningów w legendarnej szkółce będzie miał polski piłkarz. Zaproszenie do Katalonii dostał 11-letni Kajetan Góral.

Stadion wypełniony kibicami, piłkarze na murawie, jasno świecące słońce nad otwartym dachem oraz widoczne w tle żurawie budowlane.
Camp Nou w budowieIMAGO/Joan GosaEast News

Nawet osoby, które nie do końca interesują się futbolem, mogły usłyszeć o La Masii. Akademia piłkarska Barcelony to miejsce, do którego chce trafić wielu młodych piłkarzy i miejsce, w którym dorastało mnóstwo znanych zawodników. Obecnie zachwycać się można grą m.in. Lamine'a Yamala, który jest wychowankiem szkółki ze stolicy Katalonii. A największą "wizytówką" La Masii jest nie kto inny jak Leo Messi.

Rzecz jasna są również piłkarze, którzy przewinęli się przez akademię, ale większej kariery nie zrobili. La Masia sprawdza bowiem setki, o ile nie tysiące młodych talentów i tylko nieliczni mają szansę przebić się wyżej. Jednak każde zaproszenie do treningów w akademii jest ogromnym wyróżnieniem. Takowe otrzymał młody polski piłkarz, Kajetan Góral o czym poinformowała organizacja z kraju nad Wisłą, FutValley.

    Polski nastolatek dostał zaproszenie od Barcelony. Wielkie wyróżnienie

    FutValley jest współorganizatorem RCDE Football Camp Polska. To obozy piłkarskie organizowane w Polsce we współpracy z innym klubem z Barcelony, Espanyolem. O zaproszeniu Górala na treningi poinformowała w mediach społecznościowych wspomniana organizacja. "Kajetan został zaproszony na treningi w ośrodku treningowym Joana Gampera "La Masii" - to świetne potwierdzenie jego pracy i talentu" - czytamy we wpisie.

      "Dla Kajetana to kolejny krok w wielkiej piłkarskiej drodze. Dla nas - ogromna duma i potwierdzenie, że to, co robimy, ma sens. Gratulacje, Kajetan. To dopiero początek" - napisano w dalszej części wpisu. W komentarzach nie zabrakło pochwał i gratulacji dla młodego zawodnika. Góral jest wychowankiem Szkoły Futbolu Staniątki.

      "Z ogromną dumą chcemy podzielić się wiadomością, że Kajetan Góral, który trenował u nas do 2024 roku, został zaproszony na treningi do jednej z najsłynniejszych akademii piłkarskich świata FC Barcelona - La Masia. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy być częścią Twojej piłkarskiej drogi prowadzącej do tak wielkiego miejsca. To wyjątkowe wyróżnienie jest dowodem talentu, ciężkiej pracy, determinacji i wiary w marzenia. Kajetan - gratulujemy Ci z całego serca!" - napisano w mediach społecznościowych Szkółki Futbolu Staniątki.

      Dwóch piłkarzy FC Barcelony w różowo-fioletowych strojach treningowych stoi na boisku, jeden opiera się o żółty drążek, drugi wskazuje ręką, w tle rozmyta murawa.
      Lamine Yamal i Robert Lewandowski
