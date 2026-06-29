Od kiedy tylko stało się jasne, że Robert Lewandowski opuści FC Barcelona w hiszpańskich mediach ruszyła giełda nazwisk zawodników, którzy mogą zastąpić polskiego napastnika w zespole mistrza Hiszpanii. Blaugrana największe starania czyni o Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Argentyńczyk niedawno sam stwierdził, że przejście do innego klubu byłoby dla niego szansą. Trwający mundial nie ułatwia jednak spraw transferowych.

Dlatego można się spodziewać, że na głośne ruchy na rynku poczekamy jeszcze co najmniej trzy tygodnie. Kolejnym nazwiskiem, które podawane było w kontekście przejścia do Barcelony to Harry Kane. Kapitan reprezentacji Anglii, od kiedy dołączył do Bayernu Monachium spisuje się rewelacyjnie i jest jedną z wiodących postaci Bawarczyków. Nie inaczej było w minionym sezonie.

Obóz Kane'a odpowiedział Barcelonie. Jednoznaczny komunikat

Od kiedy Kane dołączył do Bayernu Monachium, zdobył już 146 bramek i został siódmym najlepszym strzelcem w historii klubu. Nie dziwi więc, że napastnik przyciągnął zainteresowanie Barcelony, ale od kiedy tylko pojawiły się plotki, że Anglik jest na celowniku Dumy Katalonii, operacja wydawała się trudna do przeprowadzenia. Potwierdzają to najnowsze doniesienia, które pojawiły się na łamach "The Athletic".

David Ornstein ujawnił, że przedstawiciele mistrzów Hiszpanii skontaktowali się z obozem Anglika. "Barcelona skontaktował się z obozem zawodnika, aby zbadać możliwość transferu" - czytamy w artykule. Klub z Katalonii miał otrzymać odpowiedź, że Kane jest z życia i gry w Monachium i nie myśli o rozstaniu z Bayernem. Ponadto Barcelona dostała jasny komunikat, że jego przyszłości nie będzie poruszany przed zakończeniem mistrzostw świata.

Co jednak ważne, reprezentant Anglii najprawdopodobniej i tak złoży podpis pod umową. Ale będzie ona dotyczyła kolejnych lat spędzonych w Bayernie. Od początku roku mają trwać rozmowy z zawodnikiem dotyczące nowego kontraktu w Monachium i wiele wskazuje na to, że Kane z Bawarii w najbliższym czasie nie będzie się ruszał.

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Harry Kane Ronny Hartmann AFP

Harry Kane MICHAEL KAPPELER AFP





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