Barcelona ruszyła po gracza, Niemcy nadali komunikat. To już oficjalne

Mimo trwającego mundialu nie ma przerwy od wydarzeń i ciekawych ruchów transferowych w piłce klubowej. Bardzo głośno w ostatnim czasie jest wokół FC Barcelona. Aktualni mistrzowie Hiszpanii po rozstaniu z Robertem Lewandowskim wciąż szukają naturalnej "9", która godnie zastąpi Polaka.

Co ciekawe, na wylocie ma być również Ferran Torres, który wydawał się głównym kandydatem do gry na środku napadu. "Duma Katalonii" natomiast, zamiast skupić się na pozyskaniu nowego snajpera klasy światowej, ściągnęła Anthony'ego Gordona. I co więcej, blisko ekipy Hansiego Flicka ma być kolejny skrzydłowy.

Chodzi oczywiście o Karima Adeyemiego. 24-latek dość niespodziewanie znalazł się na radarze ekipy, a kilka dni temu padło już nawet słynne "here we go". Mimo to konkretów w sprawie dalej brakowało, a wszystkie informacje to jedynie medialne doniesienia - aż do teraz. W sprawie pojawił się zdecydowany komunikat.

Borussia Dortmund ogłasza ws. piłkarza. Już opuścił klub

W niedzielę o losach zawodnika poinformowała Borussia Dortmund. Jak przekazano w osobnym komunikacie, Niemiec nie przebywa już w klubie i omija zajęcia diagnostyczne przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu. Powód? Rozmowy z innym klubem. Tym samym wszelkie plotki i wieści z mediów stały się prawdą.

- Karim Adeyemi i Kjell Watjen nie będą obecni na dzisiejszej diagnostyce. Obaj zawodnicy zostali zwolnieni z powodu rozmów z innymi klubami - czytamy.

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Na oficjalne ogłoszenie transferu należy jednak jeszcze nieco poczekać. Zdaniem niektórych źródeł zawodnik podpiszę umowę z Barceloną w przyszłym tygodniu. Kwota transferu ma wynieść niecałe 30 mln euro (22 mln odstępnego oraz 9 mln bonusów).

Karim Adeyemi AFP

Karim Adeyemi i Harry Kane TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Piłkarze FC Barcelona GONGORA AFP





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