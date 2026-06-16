Barcelona ruszyła na zakupy, wieści dla Pajor. Niemka już w klubie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Znakomity sezon ma za sobą Ewa Pajor. Polka wraz z FC Barcelona wygrała wszystko, co było do wygrania łącznie z Ligą Mistrzów i jest jedną z głównych faworytek do wygranej w plebiscycie Złotej Piłki. Co ciekawe, klub już wyruszył na zakupy i według medialnych doniesień jest blisko pozyskania nowej ofensywnej zawodniczki. Miała ona nawet zobaczyć siedzibę od środka. Oto szczegóły.

Ewa Pajor
Ewa PajorIMAGO/Joan GosaEast News

Wyśmienicie w poprzednim sezonie spisywała się Ewa Pajor. Napastniczka w barwach Barcelony grała kapitalnie i była jedną z najjaśniejszych postaci w całym zespole. W końcu znacznie pomogła ekipie w osiągnięciu wymarzonych wyników. Ekipa prowadzona przez Pere Romeu bez większych problemów wywalczyła mistrzostwo Hiszpanii, a także zwyciężyła Puchar Królowej.

Do tego doszło również upragnione zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W meczu decydującym popis swoich umiejętności dała właśnie Polka, która strzeliła dwa gole i dołożyła do tego asystę. W ten sposób stała się jedną z głównych kandydatek do triumfu w prestiżowym plebiscycie Złotej Piłki.

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Co ciekawe, klub niedługo po zakończonym sezonie już ruszył na zakupy. Kilka ważnych informacji w tej kwestii przekazało "Mundo Deportivo". Chodzi o potencjalny transfer Lotty Wrede, czyli jednej z najbardziej utalentowanych niemieckich piłkarek. Obecna zawodniczka Hamburger SV miała już nawet odbyć wizytę w stolicy Katalonii.

- Według Mundo Deportivo, w ten wtorek doszło do istotnego wydarzenia. 18-letnia niemiecka piłkarka Lotta Wrede spotkała się z przedstawicielami FC Barcelona w Barcelonie, aby omówić możliwość transferu do klubu - czytamy.

Wrede blisko Barcelony, było oprowadzenie po stadionie

Zdaniem wspomnianego źródła 18-latka miała zobaczyć stadion, na którym mecze rozgrywa żeńska drużyna Barcelony w towarzystwie dyrektora sportowego tej sekcji. Do tego miała również zobaczyć Camp Nou oraz całą siedzibę klubu. Nie zabrakło również jej rodziny.

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- Wrede to jedna z najbardziej obiecujących talentów w niemieckiej piłce nożnej. Najpierw odwiedziła Estadi Johan Cruyff, gdzie Marc Vives, dyrektor sportowy oprowadził ją po stadionie. Następnie, w towarzystwie członka rodziny, napastniczka udała się na Camp Nou, gdzie odbyła również oficjalną wycieczkę po całym biurze handlowym FC Barcelona - dodano.

Lotta Wrede to ofensywna zawodniczka grająca głównie na lewym skrzydle. Mimo to może ona również zagrać na pozycji numer "9". Tym samym w przypadku finalizacji transakcji może ona zostać rywalką do gry Ewy Pajor. Zainteresowanie zawodniczką przejawia również Bayern Monachium oraz Real Madryt.

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Piłkarka FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce wyraża silne emocje po zdobyciu gola, z szeroko otwartymi ustami i rozpostartymi rękami; w tle kibice dopingują drużynę.
Ewa PajorODD ANDERSENAFP
Piłkarka w niebiesko-czerwonej koszulce FC Barcelony z logo Spotify na klatce piersiowej stoi na boisku podczas meczu, skierowana bokiem, z poważnym wyrazem twarzy.
Ewa PajorCarla Botica/ShutterstockEast News
Piłkarka Barcelony w trakcie intensywnej celebracji, ubrana w klubowy strój, z uniesionymi pięściami i ekspresją radości na twarzy, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Ewa PajorUrbanandsportAFP


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