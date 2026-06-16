Wyśmienicie w poprzednim sezonie spisywała się Ewa Pajor. Napastniczka w barwach Barcelony grała kapitalnie i była jedną z najjaśniejszych postaci w całym zespole. W końcu znacznie pomogła ekipie w osiągnięciu wymarzonych wyników. Ekipa prowadzona przez Pere Romeu bez większych problemów wywalczyła mistrzostwo Hiszpanii, a także zwyciężyła Puchar Królowej.

Do tego doszło również upragnione zwycięstwo w Lidze Mistrzów. W meczu decydującym popis swoich umiejętności dała właśnie Polka, która strzeliła dwa gole i dołożyła do tego asystę. W ten sposób stała się jedną z głównych kandydatek do triumfu w prestiżowym plebiscycie Złotej Piłki.

Co ciekawe, klub niedługo po zakończonym sezonie już ruszył na zakupy. Kilka ważnych informacji w tej kwestii przekazało "Mundo Deportivo". Chodzi o potencjalny transfer Lotty Wrede, czyli jednej z najbardziej utalentowanych niemieckich piłkarek. Obecna zawodniczka Hamburger SV miała już nawet odbyć wizytę w stolicy Katalonii.

- Według Mundo Deportivo, w ten wtorek doszło do istotnego wydarzenia. 18-letnia niemiecka piłkarka Lotta Wrede spotkała się z przedstawicielami FC Barcelona w Barcelonie, aby omówić możliwość transferu do klubu - czytamy.

Wrede blisko Barcelony, było oprowadzenie po stadionie

Zdaniem wspomnianego źródła 18-latka miała zobaczyć stadion, na którym mecze rozgrywa żeńska drużyna Barcelony w towarzystwie dyrektora sportowego tej sekcji. Do tego miała również zobaczyć Camp Nou oraz całą siedzibę klubu. Nie zabrakło również jej rodziny.

- Wrede to jedna z najbardziej obiecujących talentów w niemieckiej piłce nożnej. Najpierw odwiedziła Estadi Johan Cruyff, gdzie Marc Vives, dyrektor sportowy oprowadził ją po stadionie. Następnie, w towarzystwie członka rodziny, napastniczka udała się na Camp Nou, gdzie odbyła również oficjalną wycieczkę po całym biurze handlowym FC Barcelona - dodano.

Lotta Wrede to ofensywna zawodniczka grająca głównie na lewym skrzydle. Mimo to może ona również zagrać na pozycji numer "9". Tym samym w przypadku finalizacji transakcji może ona zostać rywalką do gry Ewy Pajor. Zainteresowanie zawodniczką przejawia również Bayern Monachium oraz Real Madryt.

Ewa Pajor ODD ANDERSEN AFP

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor Urbanandsport AFP





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