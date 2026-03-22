Barcelona - Rayo Vallecano. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?
FC Barcelona zagra u siebie z Rayo Vallecano w 29. kolejce La Liga. Drużyna z Madrytu już od siedmiu spotkań nie zaznała goryczy porażki. Dziś po raz kolejny w starciu z drużyną Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego jest w stanie sprawić niespodziankę. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano w ramach 29. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
FC Barcelona - Rayo Vallecano. La Liga. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
FC Barcelona ma za sobą spektakularne spotkanie. "Blaugrana" mimo zaciętego początku z Newcastle rozbiła "Sroki" aż 7:2. Dublet tego wieczoru ustrzelił Robert Lewandowski, a po raz pierwszy od listopada na murawie pojawił się też Wojciech Szczęsny. "Barca" wygrała sześć z ostatnich siedmiu meczów i ani razu w tym czasie nie przegrała.
Nieco podobnie wyglądały ostatnie wyniki Rayo Vallecano do minionego czwartku. Ekipa z przedmieść Madrytu nie przegrała w poprzednich siedmiu spotkaniach, ale w przeciwieństwie do "Dumy Katalonii" wygrała już tylko trzy z nich. Zmieniła to właśnie czwartkowa konfrontacja z Samsunsporem w 1/8 finału Ligi Konferencji. "Los Vallecanos" ulegli tureckiemu zespołowi 0:1, ale mieli dwubramkową zaliczkę z pierwszego meczu, tak więc ostatecznie awansowali.
Barcelona i Rayo zmierzyły się ze sobą w tym sezonie już w ramach 3. kolejki La Liga. Wówczas na stadionie w Madrycie padł remis 1:1. Spotkania tych zespołów zazwyczaj nie obfitują w zbyt wiele bramek. Ostatni raz więcej niż trzy gole w konfrontacji tych drużyn padły w 2019 roku. Biorąc jednak pod uwagę ostatnią formę strzelecką piłkarzy "Barcy" i przełamanie Roberta Lewandowskiego, można oczekiwać kilku bramek, ale z drugiej strony może temu zapobiec dosyć szczelna defensywa Rayo.
Mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano w ramach 29. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensports.pl oraz dla abonentów platformy Polsat Box Go.