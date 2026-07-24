Barcelona przekroczyła granicę. Czekali z ogłoszeniem na koniec mundialu

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Pomimo tego, że mistrzostwa świata już się zakończyły, to kurz po mundialu dopiero opada. Jedna z wybornych informacji dotarła do FC Barcelony, która przebiła właśnie granicę, której jeszcze kilka lat niewiele osób mogłoby się spodziewać. Kluczowe dla sprawy okazały się występy w Ameryce Pau Cubarsiego.

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Lamine Yamal, Pedri i Nico WilliamsIRINA R HIPOLITOAFP

W ostatnim czasie kibice FC Barcelony mają od groma powodów do zadowolenia. Po tym, jak "Blaugrana" zdobyła mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Hiszpanii w ostatnim sezonie, katalońska drużyna wysłała na mistrzostwa świata kilku zawodników, którzy stanowili o sile kadry "La Furia Roja".

To nie tylko pozwoliło zdobyć mistrzostwo świata, ale także przyniosło Barcelonie wymierne korzyści, o których jeszcze kilka sezonów temu z pewnością niewiele osób marzyło.

Mowa tu oczywiście o wzroście wycen poszczególnych piłkarzy. Portal "Transfermarkt.de" 22 lipca opublikował nowe wyceny najlepszych piłkarzy na świecie i kluczowe okazują się informacje dotyczące kwot, które widnieją przy nazwiskach zawodników "Barcy".

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Oprócz tego, że Lamine Yamal jest obecnie najwyżej wycenianym zawodnikiem ex aequo z Erligiem Haalandem, to Pau Cubarsi przebił barierę 100 mln euro. I to właśnie pozwoliło Barcelonie przekroczyć granicę czterech zawodników w składzie, którzy mają co najmniej taką wycenę.

Obecnie w kadrze Barcelony najwyżej wyceniani są: Lamine Yamal (220 mln euro), Pedri (150), Fermin Lopez (100) oraz Pau Cubarsi (100). Dalej upalsowali się Anthony Gordon (80), Raphinha (70) oraz Dani Olmo (60).

To niezwykły wzrost względem tego, jak wyglądała drużyna FC Barcelony latem 2022 roku, a więc w momencie, kiedy do drużyny przychodził Robert Lewandowski. Wtedy Katalończycy mieli zaledwie jednego zawodnika, który wart był co najmniej 100 mln euro i był to Pedri. Drugi w stawce był Gavi (90 mln) oraz Frenkie de Jong (75).

Obecne wyceny Lamine Yamala oraz Pedrigo sprawiają także, że mistrzowie Hiszpanii mają aż dwóch zawodników w TOP6 najwyżej wycenianych zawodników na świecie, W tej grupie znajdują się jeszcze Erling Haaland (220 mln euro), Kylian Mbappe (200), Michael Olise (170) oraz Jude Bellingham (160).

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