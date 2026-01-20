Decyzja o przeniesieniu się do Barcelony była dla Ewy Pajor strzałem w dziesiątkę. Polska napastniczka momentalnie zgrała się z pozostałymi zawodniczkami "Dumy Katalonii", tworząc piłkarską machinę nie do zatrzymania.

29-latka z kraju nad Wisłą doświadczyła w swojej piłkarskiej przygodzie wielu niezwykłych chwil. Jakiś czas temu była ona kluczową postacią przy okazji historycznego awansu reprezentacji Polski na kobiece Euro. W samej Barcelonie Polka również rozgrywała mecze, które już na zawsze zapiszą się w annałach klubu. Brakującym klejnotem w koronie Ewy Pajor jest jednak ostateczny triumf w zmaganiach Ligi Mistrzyń. Kapitan reprezentacji Polski aż pięciokrotnie meldowała się w finale tego europejskiego trofeum. Za każdym razem musiała ona jednak uznawać wyższość rywalek.

W obecnym sezonie FC Barcelona femeni wciąż znajduje się w grze o "uszate trofeum". Fazę ligową podopieczne Pere Romeu zakończyły bowiem na 1. miejscu. To pozwala im na bezpośredni awans do ćwierćfinału LM. Okazuje się jednak, że starcie w ramach tego etapu rozgrywek może być absolutnie wyjątkowe dla Pajor i spółki.

Barcelona planuje wielki powrót. Dla Pajor będzie to spełnienie marzeń

W swojej przygodzie z "Dumą Katalonii" Ewa Pajor miała dotychczas okazję gościć głównie na dwóch domowych obiektach: Estadi Johan Cruyff, a także okazjonalnie na Estadi Olímpic. To właśnie tam swoje zmagania toczyła bowiem żeńska ekipa Barcelony.

W nadchodzącym ćwierćfinale piłkarki Romeu mogą trafić na dwa zespoły: Paris FC lub Real Madryt. Włodarze katalońskiej ekipy chcą jednak, aby domowy mecz piłkarek stał się ogromnym wydarzeniem. Z tego też względu klub pragnie, aby Pajor i spółka mogły rozegrać ów starcie na legendarnym Spotify Camp Nou.

"Barcelona dokłada wszelkich starań, aby pierwszym meczem kobiet na Spotify Camp Nou był ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Zajmując 1. miejsce w grupie, Barcelona czeka na swojego ćwierćfinałowego rywala. Zmierzy się ze zwycięzcą meczu Real Madryt - Paris FC. [...]. Byłby to ósmy mecz kobiecej drużyny rozegrany na Camp Nou od czasu przejścia na zawodowstwo" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Ostatnim kobiecym starciem na Spotify Camp Nou był zremisowany mecz z Chelsea (1:1) z 2023 roku. Ewa Pajor zasiliła natomiast szeregi "Dumy Katalonii" latem 2024 roku, kiedy to legendarny stadion przechodził przebudowę.

Z pewnością kibice "Blaugrany" po cichu liczą na to, że ćwierćfinałowym rywalem Barcelony okaże się Real Madryt. Kobiece "El Clasico" cieszy się bowiem ogromnym zainteresowaniem, co najlepiej obrazuje liczba kibiców, którzy podczas jesiennego starcia tych ekip zasiadali na trybunach Estadi Olimpic. Wówczas spotkanie z "Królewskimi" oglądało bowiem 36 tys. osób. Prognozuje się, że do czasu rozegrania ćwierćfinałowego starcia kobiecej Barcelony (1 lub 2 kwietnia) Spotify Camp Nou będzie mogło pomieścić około 62. tys. kibiców. Debiutowi sprzyjałyby również inne okoliczności. W tym czasie zawodnicy męskiej drużyny przebywać będą na przerwie reprezentacyjnej, po której podopieczni Hansiego Flicka udadzą się do Madrytu, aby tam rozegrać starcie z Atletico.

