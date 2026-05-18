Latem 2022 roku FC Barcelona zdecydowała się na gigantyczny wysiłek finansowy, aby sprowadzić 34-letniego Roberta Lewandowskiego. "Blaugrana" zapłaciła za Polaka kwotę rzędu 45 milionów euro plus pięć milionów zapisano w zmiennych. Wówczas dla Barcelony był to wielki wydatek.

Lewandowski podpisał czteroletnią umowę z naprawdę wysoką pensją. Ta za nieco ponad miesiąc wygaśnie, a Polak już ogłosił, że porozumienia nie przedłuży. Wobec tego Barcelona już szuka jego potencjalnego następcy. Właściwie dzieje się to od kilku miesięcy. Pierwszym pomysłem "Blaugrany" było sprowadzenie Juliana Alvareza.

On zastąpi Lewandowskiego? To byłby hit

Transfer Argentyńczyka jest jednak bardzo skomplikowany. Po pierwsze ze względu na cenę, która znacząco przekracza 100 milionów euro, ale także niechęć Atletico. Kolejnym potencjalnym zastępcą dla Lewandowskiego miał być Joao Pedro, który reprezentuje barwy londyńskiej Chelsea.

Ten transfer również nie należy jednak do łatwych do przeprowadzenia. Brazylijczyk wedle doniesień mediów ma być dla Chelsea nietykalny. Dodatkowo w "The Blues" zmienił się trener, a Pedro ma umowę aż do 2033 roku. Wobec tego "Blaugrana" musi poszukiwać alternatyw dla tej dwójki.

Wedle doniesień z Argentyny na celownik Barcelony trafił kolejny napastnik kadry mistrzów świata. Tym razem mowa o Lautaro Martinezie. Według dziennikarzy cenionego "TycSports" dział sportowy "Blaugrany" już nawiązał kontakty z otoczeniem napastnika Interu Mediolan.

Wydaje się, że przy sytuacji finansowej Interu może być o ten transfer nieco łatwiej. Argentyńczyk w barwach "Nerrazurich" rozegrał już 375 meczów. Strzelił w nich 175 goli i 56 razy asystował. Wygrał wszystko na włoskich boiskach. Do pełni szczęścia brakuje tylko europejskiego triumfu.

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta PAU BARRENA AFP

Robert Lewandowski Joan Mateu Parra East News

Lautaro Martinez Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 18.05.2026. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO