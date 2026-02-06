Nie jest to najłatwiejszy sezon dla Barcelony. Mimo że ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest liderem LaLigi, awansowała już do półfinału Pucharu Króla i zameldowała się w TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów, to musi sobie często radzić z urazami swoich gwiazd. W końcu sporą część pierwszej fazy kampanii ze względów zdrowotnych stracił Raphinha. Do tego na dłużej wypadł Gavi, a swoje problemy ma również Pedri.

Hiszpan wypadł z gry podczas starcia ze Slavią Praga i opuścił murawę już w 60. minucie. Na diagnozę nie trzeba było długo czekać. Uraz ścięgna udowego w prawej nodze i ok. 4-5 tygodni przerwy. Z tego względu Flick przesunął nieco wyżej Erica Garcię, który kilka spotkań rozegrał w środku pola.

23-latek ominął już mecze z Realem Oviedo, Kopenhagą Elche i Albacete. Wydaje się, że to jeszcze nie koniec listy. Jak przekazuje "Mundo Deportivo" plan Barcelony zakłada powrót jeszcze w lutym. Padła nawet konkretna data.

To wtedy ma wrócić Pedri. Jest konkretny rywal

Klub nie zamierza ryzykować i nie korzystać z usług pomocnika zbyt szybko. Z tego względu ma on ominąć jeszcze spotkania z Mallorcą oraz Gironą. Do przełomu ma natomiast nadejść przed starciem z Levante. Zdaniem hiszpańskiego dziennika, zawodnik może wrócić właśnie na tę rywalizację. Mecz ten zaplanowany jest na 22 lutego.

Pod nieobecność "8" Hansiego Flicka świetnie spisuje się Frenkie de Jong, a do tego kolejne udane występy notują pozostali zawodnicy z środka pola - Fermin Lopez i Dani Olmo oraz wspomniany już Garcia.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 7 lutego. Będzie to spotkanie na własnym obiekcie z Mallorcą w ramach 23. kolejki rozgrywek LaLiga. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Atalanta Bergamo - Juventus FC. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Pedri MATTHIEU MIRVILLE AFP

Pedri MATTHIEU MIRVILLE AFP

Pedri JOSE BRETON AFP