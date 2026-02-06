Barcelona postanowiła ws. przyszłości gwiazdora, Lewandowski musi czekać. Kluczowe informacje
W spotkaniu ze Slavią Praga poważnego urazu ścięgna udowego w prawej nodze nabawił się Pedri. Początkowo mówiło się o ponad miesięcznej przerwie, lecz ostatecznie do gry może wrócić znacznie szybciej. Zdaniem "Mundo Deportivo" Barcelona nie chcę ryzykować ze stanem zdrowia piłkarza i planuje dopuścić go do gry 22 lutego w starciu z Levante. Tym samym Robert Lewandowski na wsparcie musi jeszcze trochę poczekać.
Nie jest to najłatwiejszy sezon dla Barcelony. Mimo że ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest liderem LaLigi, awansowała już do półfinału Pucharu Króla i zameldowała się w TOP8 fazy ligowej Ligi Mistrzów, to musi sobie często radzić z urazami swoich gwiazd. W końcu sporą część pierwszej fazy kampanii ze względów zdrowotnych stracił Raphinha. Do tego na dłużej wypadł Gavi, a swoje problemy ma również Pedri.
Hiszpan wypadł z gry podczas starcia ze Slavią Praga i opuścił murawę już w 60. minucie. Na diagnozę nie trzeba było długo czekać. Uraz ścięgna udowego w prawej nodze i ok. 4-5 tygodni przerwy. Z tego względu Flick przesunął nieco wyżej Erica Garcię, który kilka spotkań rozegrał w środku pola.
23-latek ominął już mecze z Realem Oviedo, Kopenhagą Elche i Albacete. Wydaje się, że to jeszcze nie koniec listy. Jak przekazuje "Mundo Deportivo" plan Barcelony zakłada powrót jeszcze w lutym. Padła nawet konkretna data.
To wtedy ma wrócić Pedri. Jest konkretny rywal
Klub nie zamierza ryzykować i nie korzystać z usług pomocnika zbyt szybko. Z tego względu ma on ominąć jeszcze spotkania z Mallorcą oraz Gironą. Do przełomu ma natomiast nadejść przed starciem z Levante. Zdaniem hiszpańskiego dziennika, zawodnik może wrócić właśnie na tę rywalizację. Mecz ten zaplanowany jest na 22 lutego.
Pod nieobecność "8" Hansiego Flicka świetnie spisuje się Frenkie de Jong, a do tego kolejne udane występy notują pozostali zawodnicy z środka pola - Fermin Lopez i Dani Olmo oraz wspomniany już Garcia.
Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 7 lutego. Będzie to spotkanie na własnym obiekcie z Mallorcą w ramach 23. kolejki rozgrywek LaLiga. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.