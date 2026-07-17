Barcelona pokazała Szczęsnego. Już się przygotowuje. Wszystko nagrano

Część najważniejszych klubów europejskich już wróciła do treningów, w poniedziałek zrobiły to Real Madryt i Barcelona. Obie chwalą się kolejnymi filmikami w mediach społecznościowych, powoli nastrajając kibiców na nową kampanię 2026/2027. Zwłaszcza w przypadku "Królewskich" czuć nową energię, bo ster w zespole objął po 13 latach przerwy Jose Mourinho.

W czwartkowy wieczór w mediach społecznościowych "Dumy Katalonii" dwukrotnie zobaczyliśmy Wojciecha Szczęsnego. Najpierw o 22:00 opublikowała nagranie, w którym widać po trzy interwencje polskiego bramkarza oraz jego kolegi z zespołu Arona Yaakobishviliego. Ćwiczyli razem. Wideo pokazuje zarówno sytuacje sam na sam, jak i strzały z nieco dalszej odległości.

Przygotowywanie się

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Co ciekawe, identyczne nagranie wrzuciła cztery godziny wcześniej na hiszpańskojęzyczne konto. To z 22:00 było z angielskojęzycznego.

Wpis Barcelony, Szczęsny głównym bohaterem. Posypały się polubienia

60 minut później na profilu pojawił się kolejny post, tym razem zdjęcie pokazujące Polaka i Węgra. "Strażnicy" - napisała "Blaugrana".

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Jak wygląda plan sparingowy? 31 lipca podopieczni Hansiego Flicka zagrają z Birmingham City, a 19 sierpnia o Puchar Gampera z egipskim Al Alhy. W planach jest też zagranie 8 sierpnia trzyzespołowego małego turnieju w Udine z Udinese i Nottingham Forest, niemiecki trener chce też jeszcze jednego meczu towarzyskiego w okolicach 15 sierpnia. Ligę obrońcy tytułu zaczną 23 sierpnia o godzinie 21:30 od wyjazdowej konfrontacji z Elche.

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP

Wojciech Szczęsny GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP East News





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