Barcelona pokazała nagranie ze Szczęsnym i się zaczęło. Gromy pod adresem Polaka

Obecnie oczy całego piłkarskiego świata skupione są wokół najważniejszej imprezy czterolecia - mistrzostw świata. Mundial wkracza bowiem w swoją decydującą fazę. Już za kilka dni poznamy ekipę, która przejmie panowanie jako urzędujący mistrz globu.

Nie oznacza to jednak, iż inne odłamy futbolu przeszły w stan hibernacji. W tle mundialowych zmagań toczyły się między innymi poważne rozmowy transferowe. Najlepszym przykładem jest sytuacja Roberta Lewandowskiego, który oficjalnie stał się piłkarzem amerykańskiego Chicago Fire.

"Do życia" stopniowo powraca także FC Barcelona. Nie tak dawno temu w mediach społecznościowych katalońskiej drużyny pojawiło się nagranie z udziałem piłkarzy, którzy nie znajdują się na mundialu. Ci powrócili bowiem do ośrodków szkoleniowych, aby przejść szereg pomiarów oraz testów medycznych.

Nagranie Szczęsnego wywołało burzę. "Za to mu się płaci?"

Szczególną uwagę kibiców przyciągnął Wojciech Szczęsny. Polak naturalnie również stawił się na testach medycznych. Postwakacyjna forma golkipera spotkała się jednak z bardzo krytycznym odbiorem ze strony kibiców katalońskiej drużyny.

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"Nie wrócił w swojej najlepszej formie" - podsumował właściciel fanowskiego profilu Barcelony.

"I za to mu się płaci? Jako profesjonalnemu graczowi? Szok…" - pisze wzburzony kibic.

"On powinien być naszym trzecim bramkarzem, jest już prawie jak były zawodnik" - wtóruje inny sympatyk katalońskiej drużyny.

"To totalne lenistwo... Cukiernik z mojej wsi wygląda lepiej" - podsumował w sarkastyczny sposób inny komentator.

Powyższe opinie idealnie obrazują, jak niestałym w uczuciach środowiskiem jest kibicowska społeczność. Jeszcze nie tak dawno temu Wojciech Szczęsny był jednym z niekwestionowanych bohaterów Barcelony, a jej fani masowo skandowali nazwisko Polaka na trybunach. Dziś wielu komentujących domaga się natomiast, aby FC Barcelona sprowadziła Wojciecha Szczęsnego do roli trzeciego bramkarza.

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Wojciech Olkusnik East News

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP





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