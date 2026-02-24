Barcelona podjęła decyzję. W czerwcu zapadnie klamka. Hiszpanie już wiedzą

W połowie lutego Barcelona otrzymała dwa potężne ciosy w postaci porażek 0:4 z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla i 1:2 z Gironą w derbach Katalonii. Nic dziwnego, że w ostatnią niedzielę mistrzowie Hiszpanii wyszli na murawę podwójnie zmotywowani na spotkanie przeciwko Levante.

Niechlubna seria nie została podtrzymana. Zawodnicy Flicka rozbili walczącego o utrzymanie beniaminka aż 3:0. Jedną z wyróżniających się postaci na murawie Camp Nou był Joao Cancelo, który w swoim stylu popisywał się bajeczną techniką i ciekawymi podaniami.

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Barcelona ma jeden cel. W Hiszpanii głośno o transferze gwiazdora

Jedno z nich 31-latek posłał w 32. minucie do Frenkiego de Jonga. Holender strzelił gola, a Portugalczyk zanotował asystę. Cancelo trafił do Barcelony dokładnie 13 stycznia, odchodząc z Al-Hilal na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Początkowo Hansi Flick niezbyt chętnie wpuszczał go na boisko ze względu na niewystarczające przygotowanie fizyczne.

Derby z Gironą utalentowany boczny defensor spędził na ławce rezerwowych, wcześniej dostawał po kilkanaście minut w meczach z Mallorcą i Atletico, co tylko potęgowało jego niezadowolenie. Dopiero starcie z Levante było pierwszym spotkaniem, które Joao Cancelo rozegrał od deski do deski. Widać było, że jest już gotowy do rywalizacji na optymalnym poziomie.

Zgodnie z definicją wypożyczenia 64-krotny reprezentant Portugalii latem ma wrócić do Arabii Saudyjskiej. Okazuje się jednak, że Barcelona będzie chciała zatrzymać go na stałe. Choć w obecnej umowie tymczasowej nie ma opcji wykupu, to klub ze stolicy Katalonii pragnie, aby "Cancelo całkowicie odciążył się od Al Hilal i przyszedł na zasadzie wolnego transferu" - podaje dziennik "Sport".

"Barcelona zagwarantowała, że zrobi wszystko, by podpisać go od czerwca" - czytamy. Obecnie mistrzowie Hiszpanii płacą jedynie część pensji 31-latka. Jego kontrakt z Al-Hilal wygasa w 2027 roku. Ale jeśli sam gwiazdor chce zostać w Katalonii na dłużej, będzie musiał przedwcześnie rozwiązać umowę oraz zrezygnować z bardziej lukratywnego wynagrodzenia, na które może liczyć na Bliskim Wschodzie.

"Kontrakt będzie podpisany tylko wtedy, kiedy przyjdzie za darmo, a jego pensja będzie dostosowana do warunków płacowych narzuconych przez klub" - odnotował "Sport". Jeśli taki scenariusz się spełni, w grę wchodzi dwuletnia umowa.

W Barcelonie bardzo ceni się zaangażowanie Cancelo, jego umiejętności oraz gotowość do gry w zespole Flicka. To świetna alternatywa na obu bokach obrony, piłkarz idealnie czujący się w ofensywie, z piłką przy nodze. Jednym z warunków planu dotyczącego zatrzymania go na Camp Nou było zachowanie sportowej dyscypliny i dojście do optymalnej formy, co - jak widać - piłkarzowi idzie całkiem nieźle.

Portugalczyk trafił do Barcelony drugi raz w karierze. Wcześniej - od września 2023 do czerwca 2024 roku - również przebywał na wypożyczeniu. Dwa lata temu z Manchesteru City za 25 milionów euro wykupiło go wspomniane Al-Hilal, gdzie defensor najwyraźniej nie czuje się najlepiej. Od stycznia Cancelo rozegrał w ekipie mistrzów Hiszpanii łącznie sześć meczów.

Joao Cancelo Alex Grimm AFP

Joao Cancelo Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Joao Cancelo AFP

