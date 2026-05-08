FC Barcelona wkracza w okres podejmowania koniecznych decyzji kadrowych. Tegoroczna kampania pokazała bowiem, że zespół wciąż nie jest w pełni przystosowany do walki na najważniejszych piłkarskich frontach.

Kapitan reprezentacji Polski nie jest jednak jedynym zawodnikiem, który znajduje się w kręgu zainteresowań izraelskiego działacza. Okazuje się, że Zahavi ma do przegadania z włodarzami Barcelony jeszcze jedną hitową transakcję.

Młody talent był na radarze Barcelony. Mogą przegrać walkę o transfer

Rozwiń

Na ewentualne pożegnanie Vuskovicia nie są jednak gotowi jego obecni pracodawcy - Tottenham. Niemiecki dziennikarz przekazał, że w niedalekiej przyszłości londyński klub ma zaproponować młodemu Chorwatowi przedłużenie wygasającej umowy, w którego skład wchodziłoby między innymi znaczne podniesienie pensji zawodnika. Ten argument ma go skłonić do pozostania na Tottenham Hotspur Stadium.

Wspomniany wcześniej Pini Zahavi, który jest również agentem Vuskovicia, nie zamierza jednak odpuszczać tematu przenosin swojego klienta na legendarne Camp Nou. Z medialnych doniesień wynika, że agent Lewandowskiego już teraz prowadzi dodatkowe rozmowy z Barceloną. Jego celem jest wybadanie nastroju Katalończyków względem ewentualnego pozyskania młodego defensora.

Do końca obecnego sezonu Vusković przebywa na wypożyczeniu w niemieckiej ekipie Hamburger SV. W barwach tej drużyny zagrał on 26 ligowych spotkań, zdobywając 5 goli oraz 1 asystę. Jedną z tych bramek strzelił on w meczu z Bayernem Monachium, gwarantując swojej ekipie remis 2:2 z hegemonem niemieckiego futbolu. Warto również przypomnieć, że w 2024 roku Chorwat reprezentował przez chwilę barwy Radomiaka Radom.

Luka Vušković Grzegorz Wajda East News

Pini Zahavi AFP

Robert Lewandowski i Joan Laporta PAU BARRENA AFP

"Lewandowski ma już swoje lata". Roman Kosecki szczerze po meczu Barcelony w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport