Barcelona pod ścianą, w tle gigantyczny transfer. Agent Lewandowskiego już działa
W ostatnim czasie agent Lewandowskiego - Pini Zahavi - nie może narzekać na brak obowiązków. W tym tygodniu mają się bowiem wyjaśnić dalsze losy polskiego snajpera. Nie jest to jednak jedyny piłkarz, znajdujący się w kręgu zainteresowań izraelskiego działacza. Ma on bowiem pod swoimi skrzydłami również młodego gwiazdora, który swego czasu mocno interesował "Dumę Katalonii". Jego obecna drużyna planuje poczynić ruch, który zablokowałby możliwość hitowych przenosin do Katalonii.
FC Barcelona wkracza w okres podejmowania koniecznych decyzji kadrowych. Tegoroczna kampania pokazała bowiem, że zespół wciąż nie jest w pełni przystosowany do walki na najważniejszych piłkarskich frontach.
Od pewnego czasu głównym tematem środowiska "Dumy Katalonii" jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. W tym tygodniu ma dojść do rozmów między Polakiem, a przedstawicielami katalońskiej ekipy. Ich tematem ma być ewentualne przedłużenie wygasającego kontraktu 37-latka. Interesy Lewandowskiego w tej sytuacji reprezentuje jego słynny agent Pini Zahavi.
Kapitan reprezentacji Polski nie jest jednak jedynym zawodnikiem, który znajduje się w kręgu zainteresowań izraelskiego działacza. Okazuje się, że Zahavi ma do przegadania z włodarzami Barcelony jeszcze jedną hitową transakcję.
Młody talent był na radarze Barcelony. Mogą przegrać walkę o transfer
Jak podaje dziennikarz niemieckiej filii "Sky Sportu" Florian Plettenberg, niemałe poruszenie wystąpiło wokół 19-letniego Luki Vuskovicia. Chorwacki defensor już jakiś czas temu znajdował się na radarach "Dumy Katalonii". Profil jego gry idealnie pasuje bowiem do potrzeb nie do końca kompletnej defensywy Hansiego Flicka.
Na ewentualne pożegnanie Vuskovicia nie są jednak gotowi jego obecni pracodawcy - Tottenham. Niemiecki dziennikarz przekazał, że w niedalekiej przyszłości londyński klub ma zaproponować młodemu Chorwatowi przedłużenie wygasającej umowy, w którego skład wchodziłoby między innymi znaczne podniesienie pensji zawodnika. Ten argument ma go skłonić do pozostania na Tottenham Hotspur Stadium.
Wspomniany wcześniej Pini Zahavi, który jest również agentem Vuskovicia, nie zamierza jednak odpuszczać tematu przenosin swojego klienta na legendarne Camp Nou. Z medialnych doniesień wynika, że agent Lewandowskiego już teraz prowadzi dodatkowe rozmowy z Barceloną. Jego celem jest wybadanie nastroju Katalończyków względem ewentualnego pozyskania młodego defensora.
Do końca obecnego sezonu Vusković przebywa na wypożyczeniu w niemieckiej ekipie Hamburger SV. W barwach tej drużyny zagrał on 26 ligowych spotkań, zdobywając 5 goli oraz 1 asystę. Jedną z tych bramek strzelił on w meczu z Bayernem Monachium, gwarantując swojej ekipie remis 2:2 z hegemonem niemieckiego futbolu. Warto również przypomnieć, że w 2024 roku Chorwat reprezentował przez chwilę barwy Radomiaka Radom.