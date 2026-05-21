Barcelona pod ścianą. Tajne spotkanie, Arabowie naciskają. W grze olbrzymie pieniądze

Sezon 2025/2026 był dla Barcelony całkiem udany. Na krajowym podwórku udało jej się sięgnąć po tytuł mistrza Hiszpanii, a także zwyciężyć w finale Superpucharu Hiszpanii. Poważnym mankamentem jest natomiast przedwczesne odpadnięcie z tegorocznej edycji pucharu Hiszpanii (półfinał) oraz Ligi Mistrzów (ćwierćfinał).

Niemniej, obecna kampania będzie raczej dobrze wspominana przez fanów "Blaugrany". Z racji na rozstrzygnięcie wszystkich rozgrywek, klub powoli bierze się za solidną przebudowę. Zapoczątkowało ją oświadczenie Roberta Lewandowskiego, który zdecydował się opuścić klub wraz z zakończeniem sezonu. Dla ekipy ze stolicy Katalonii to definitywne zakończenie pewnej ery.

Klub chce w nią wejść z niemałym przytupem, wzmacniając swoją kadrę kilkoma solidnymi nazwiskami. Priorytetem jest znalezienie następcy polskiego snajpera. W grę wchodzi jednak jeszcze kilka innych głośnych nazwisk.

Barcelona walczy o Cancelo. Arabowie dyktują jednak twarde warunki

Ważne jest również wzmocnienie formacji defensywnej, która w tym sezonie nie zawsze spełniała pokładane w niej oczekiwania. Na pierwszy ogień podnoszony jest temat wykupuJoao Cancelo, który przebywa obecnie w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia z arabskiego Al Hilal. Portugalczyk ponownie przybył do katalońskiej drużyny w styczniu, stając się z marszu bardzo ważną postacią w rotacji Hansiego Flicka.

Sam Cancelo nie chce wracać do Arabii Saudyjskiej. Ten argument w teorii powinien ułatwić jego wykup. Okazuje się jednak, że włodarze Al-Hilal nie zamierzają tak łatwo pozbywać się swojego zawodnika. O planach Arabów poinformowali dziennikarze portalu "Mundo Deportivo".

- Głównym celem Al Hilal jest maksymalizacja korzyści finansowych z Cancelo, zwłaszcza jeśli zawodnik pozostanie stanowczy w swojej decyzji o odejściu. Dlatego będą naciskać na Barcelonę ofertami od dwóch europejskich klubów, które zabiegają o pozyskanie Cancelo - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Arabowie mają jeszcze jednego asa w rękawie. Cancelo jest związany kontraktem, który wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku. W przypadku braku satysfakcjonującego kompromisu Portugalczyk będzie zmuszony powrócić do swojej ekipy i spędzić jeszcze jeden sezon w Arabii Saudyjskiej.

Joao Cancelo ANDER GILLENEA AFP

Joan Laporta, prezes Barcelony AFP7 vía Europa Press East News

Joao Cancelo GONGORA AFP





