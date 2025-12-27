Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim zapewnił, że w tym momencie nie spieszy mu się z podejmowaniem decyzji dotyczącym swojej przyszłości.

Polak nadal nie wie, gdzie chce grać w kolejnym sezonie. To oznacza jedn. Ostateczna decyzja z pewnością nie zapadnie przed 1 stycznia 2026 roku.

Właśnie ta data będzie dla polskiego napastnika przełomowa. Już teraz w Barcelonie muszą liczyć się z tym, że dokładnie 6 miesięcy przed wygaśnięciem umowy, piłkarz będzie mógł negocjować z innymi klubami darmowy transfer z pominięciem swojego aktualnego pracodawcy.

Do tej pory Robert Lewandowski zachowywał kamienną twarz i nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących swojej przyszłości. Nadal nie wiemy, czy Polak nadal chce zostać w Barcelonie, czy zmienić otoczenie.

Już za kilka dni zmienią się zasady. Przełomowa data dla przyszłości Roberta Lewandowskiego

Jeśli "Lewy" jednak wewnątrz siebie bardziej pragnie zmiany, od 1 stycznia 2026 roku będzie mógł, wraz ze swoim agentem Pinim Zahavim, rozpocząć bezpośrednie negocjacje w sprawie transferu.

W ostatnich tygodniach media informowały, że Robert Lewandowski znajduje się wysoko na liście zainteresowań wielu klubów ze Stanów Zjednoczonych i że doszło już do pierwszych spotkań Zahaviego m.in. z przedstawicielami Chicago Fire.

Roberta Lewandowskiego rzekomo chcą również w Arabii Saudyjskiej - co nie jest żadną niespodzianką. W kierunku Polaka zerkają jednak także poważne europejskie kluby takie jak AC Milan.

Nadchodzą więc absolutnie kluczowe miesiące dla przyszłości Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona z pewnością chciałaby jak najszybciej wiedzieć, na czym stoi i czy w ogóle ma uwzględniać Polaka w swoich planach na kolejny sezon. Klub z pewnością chciałby jego pozostanie, jeśli tylko napastnik zgodziłby się na obniżkę swojej pensji.

Jeśli Robert Lewandowski odejdzie, Barca będzie musiała sprowadzić nowego piłkarza do linii ataku i rozważyć wykupienie Marcusa Rashforda z Manchesteru United za 30 milionów euro.

Do tej pory saga związana z transferem Roberta Lewandowskiego lub jego pozostaniem w Barcelonie stała w miejscu. Od stycznia nabierze jednak nowego tempa, ponieważ z dnia na dzień będziemy mogli dowiedzieć się, że kapitan reprezentacji Polski porozumiał się już z nowym klubem i podpisał z nim przedwczesną umowę. A to wiele zmienia.

Przełom ws. Lewandowskiego. Tajne spotkanie w Barcelonie, znamy szczegóły Javier Borrego AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 MIGUEL RIOPA AFP

