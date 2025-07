Barcelona pod ścianą. Fatalne wieści dla Lewandowskiego, nie obejdą tego

Joan Laporta i Deco ruszyli oczywiście od razu po Luisa Diaza , który miałby być partnerem Roberta Lewandowskiego w ataku. Razem z Williamsem, Kolumbijczyk był na szczycie listy życzeń "Blaugrany", ale w przypadku Kolumbijczyka również nie brakuje problemów, które mogą ostatecznie doprowadzić do fiaska i tego transferu pomimo tego, że sam zawodnik chętnie przeniósłby się do stolicy Katalonii .

Zapłacenie Liverpoolowi kwoty odstępnego to już olbrzymi problem, bowiem "The Reds" nie mają żadnego interesu w tym, aby pozbywać się 28-latka, jeśli proponowana kwota nie będzie wystarczająco wysoka. To jednak nie koniec kłopotów Barcelony, bowiem Kolumbijczyk chce uniknąć tego, co przechodził w ubiegłym sezonie m.in. Dani Olmo i chce się zabezpieczyć.